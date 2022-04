Karan Kundrra fait la fête avec Tejasswi Prakash, les internautes réagissent à leurs photos « adorables »

Le couple en or de la télévision, Karan Kundrra et Tejasswi Prakash, a de nouveau cassé Internet en partageant leurs moments de « lovey-dovey » sur Instagram. Karan a partagé une publication de carrousel où on le voit s’amuser avec Tejasswi et ses amis. Sur d’autres photos, Karan et Tejasswi volent leur moment, et ils le scellent avec leur amour.







Découvrez les photos







En 5 heures, le message de Karan a obtenu plus de 4,75 lakh likes et plusieurs commentaires. L’actrice Twinkle Vasisht a qualifié leurs moments de « #Couplegoals ». Chandrika Ravi les a également appelés « Cutiessss ». Gautam Hegde a qualifié leur moment de « magique ». Un internaute a commenté: « C’est tout droit sorti d’un conte de fées. » Un autre internaute a déclaré : « Mashallah indonoko kisiki nazar na laga ». Un utilisateur a commenté: « Arreeee attends hhhh j’allais t’envoyer les meilleurs #Loverboy mais ceux-ci sont aussi trop mignons @kkundrra @tejasswiprakash Pyaare Kids. » L’un des utilisateurs a également ajouté : « Ufffff le couple le plus sexy ».

Actuellement, l’acteur est occupé à animer Dance Deewane Juniors, et il a récemment parlé de la disparité salariale entre les artistes de la télévision et du cinéma. Dans une conversation avec Bollywood Hungama, Kundrra a partagé que parfois les acteurs de la télévision sont plus populaires que les artistes de Bollywood. « Si un acteur ou une actrice de télévision populaire télécharge une photo et qu’une star de cinéma célèbre publie une photo, les artistes de la télévision obtiennent parfois une meilleure traction que les artistes du grand écran. L’engagement sur leurs messages, les commentaires, les vues YouTube des artistes de la télévision sont plus que des artistes de Bollywood. » Karan a poursuivi et a déclaré: « Mais lorsque les deux acteurs font des projets similaires, alors un artiste de Bollywood serait payé en crores, et les artistes de la télévision recevraient 25% de ce montant. Il y a donc une énorme disparité, qui ne devrait pas être là. Kundrra a en outre ajouté: « Heureusement, la différence se réduit et l’émergence d’OTT donne la chance à de nombreux artistes de télévision talentueux de briller. »

Karan a également essayé d’expliquer le revers de la médaille et a parlé de la perception derrière les stars de cinéma qui sont mieux payées. Karan a ajouté: « En fin de compte, un producteur dépense de l’argent, l’argent doit revenir et il doit réaliser un profit. » Kundrra a poursuivi: « La popularité et la célébrité sont deux choses différentes. Un artiste peut être immensément populaire, mais est-il un artiste vendable? La popularité de l’artiste se transformerait-elle en achat de billets ou d’abonnements (sur OTT)? »