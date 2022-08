Karan Kundrra et Tejasswi Prakash réagissent à la vidéo de baiser VIRAL ; Les fans de TejRan les appellent “le couple le plus chaud” [Watch]

La saison 15 de Bigg Boss s’est terminée en janvier de cette année, mais malgré tout, Karan Kundrra et Tejasswi Prakash font la une des journaux grâce à leur PDA. Le couple a commencé à sortir ensemble dans la maison de Bigg Boss 15, et après la fin de l’émission de téléréalité, ils ont beaucoup fait la une des journaux pour leur romance. Il y a également eu plusieurs rapports sur leur mariage, mais Karan et Teja ont soutenu que le mariage aurait lieu au bon moment.

Récemment, une vidéo de Karan et Tejasswi est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle ils s’embrassent alors qu’ils sont sur un escalator. Karan monte en utilisant l’escalator et Teja descend, et ils partagent une serrure à lèvres. Leurs fans adorent la vidéo et ils les appellent le “couple le plus sexy”. Regardez la vidéo ici

Eh bien, Karan et Tejasswi ont réagi à la vidéo. Récemment, lorsque des paparazzis leur ont posé des questions sur la vidéo virale, Teja a fait une drôle de tête et n’a rien dit à ce sujet. Mais, a déclaré Karan, “Abhi hamari maaye kaise réagit karegi pata nahi (nous ne savons pas comment nos mères y réagiront).”

Karan et Tejasswi ont un énorme fan suivant, et ils appellent affectueusement le couple TejRan. Tout le monde attend avec impatience de savoir quand ils se marieront. Karan avait l’habitude d’animer Dance Deewane Juniors et lorsque Tejasswi était venu dans l’émission, leur mariage était le sujet brûlant. De plus, lorsque Varun était venu à l’émission de télé-réalité de danse, il avait demandé à Teja à la télévision nationale si elle allait se marier avec Karan ou non.

Cependant, il semble que Karan et Tejasswi soient désormais plus intéressés à se concentrer sur leur carrière respective. L’actrice domine les charts TRP avec Naagin 6, et sa performance dans la série reçoit tous les éloges. Il y avait même des rapports selon lesquels elle pourrait bientôt faire ses débuts à Bollywood. Mais, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet.