Karan Kundrra et Tejasswi Prakash n’arrêtent pas de s’embrasser lors de la fête d’anniversaire de ce dernier [Watch Video]

Les tourtereaux de Bigg Boss 15 Karan Kundrra et Tejasswi Prakash sont inséparables. Le couple le plus chaud de la ville a été repéré hier soir pour la fête d’anniversaire de M. Kundrra et cette vidéo d’eux devient virale où ils ne peuvent tout simplement pas arrêter de s’embrasser. Tejasswi et Karan sont éperdument amoureux l’un de l’autre et leur relation ne fait que se renforcer jour après jour. Tejasswi et Karan se sont rencontrés dans la maison Bigg Boss 15 et beaucoup ont prédit qu’ils mettraient fin à leur histoire d’amour peu de temps après la sortie, mais ils leur ont prouvé le contraire. Le couple va bientôt se marier et leurs fans attendent avec impatience le jour J.