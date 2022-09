Karan Kundrra dénonce les informations selon lesquelles il aurait acheté une maison à Goa ; clarifie Tejasswi Prakash est le propriétaire solo de la maison

Karan Kundrra est sorti et a précisé qu’il n’avait pas acheté la maison à Goa mais sa bien-aimée Tejasswi Prakash et elle en est la seule propriétaire en solo. Karan Kundrra a pris ses médias sociaux et démenti tous les rapports des tourtereaux achetant ensemble une maison à Goa. En fouillant les rapports, Kundra sur son profil Twitter a écrit: “Non ma chérie .. Tejasswi l’a fait .. ce n’est pas le Moyen Âge tu sais .. elle marche devant moi pas derrière moi … tu devrais l’essayer aussi”. Karan est cette réponse impertinente sur les émissions qu’il aime démarrer le travail de sa petite amie.

Alors qu’il y a quelques jours, Karan lui-même avait partagé la nouvelle de sa petite amie et actrice de télévision Tejasswi Prakash achetant une maison à Goa et avait seulement mentionné qu’il était sacrément fier d’elle et louait sa passion pour son travail. “Félicitations bébé… Tu mérites le monde… Je suis si fière de toi… Petite souris travailleuse. Puisses-tu avoir des maisons dans chaque ville que tu aimes.” L’acteur a même partagé un aperçu des photos de la maison sur ses réseaux sociaux.

Karan et Tejasswi sont l’un des tourtereaux les plus populaires de l’industrie de la télévision. Les tourtereaux se sont rencontrés dans la maison Bigg Boss 15 et depuis lors, leur amour est intact. De nombreux couples se sont séparés après la fin du spectacle, mais Karan et Tejasswi sont toujours ensemble et cela montre que leur amour grandit chaque jour. Tejasswi Prakash et Karan ont également l’intention de se marier, mais le couple n’en parle pas et veut y aller doucement. Ils apprécient cette phase de convivialité et ne veulent faire un nœud que lorsqu’ils sont sûrs de tout. Les fans de TejRan attendent avec impatience le jour J.