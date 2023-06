Karan Kundrra a-t-il recréé le look du trench-coat en spandex du rappeur BTS SUGA du D Day Tour en cours ? [View Pic]

Le morceau de télévision Karan Kundrra aime expérimenter avec son apparence. Ce n’est pas quelqu’un qui hésitera à porter quelque chose que d’autres pourraient trouver un peu écrasant. Karan Kundrra a fait des efforts supplémentaires pour amplifier son jeu de style, et il a été récompensé par de nombreux prix « le plus élégant ». Aujourd’hui, il a été vu à Mumbai dans un long trench-coat en spandex noir. Il était associé à un t-shirt et un pantalon noirs et à un collier. Il avait l’air super. Mais quand nous avons vu le look, nous nous sommes immédiatement rappelés du rappeur BTS SUGA alias Min Yoongi. Il a également choisi un trench-coat en spandex pour son concert du D DAY.

Jetez un œil au look de Karan Kundrra ici

Comme nous le savons, le rappeur BTS Min Yoongi alias SUGA fait actuellement sa tournée D DAY. Il est sur la jambe asiatique maintenant. Min Yoongi se produira à Bangkok (Thaïlande), Séoul et Singapour. Il a terminé l’étape américaine qui lui a valu un gain de Rs 250 crores plus. Pour la séquence d’ouverture de ses concerts, il porte quelque chose de très similaire. C’est un trench-coat en spandex entièrement noir. Alors que Karan Kundrra a choisi des chaînes de gangsters, SUGA a été un peu plus délicat avec un collier de perles.

Voici un look de BTS SUGA en trench noir

Min Yoongi alias le rappeur BTS SUGA a obtenu une tenue spéciale fabriquée à partir de Valentino pour ce concert. Il portait le trench alors qu’il secouait la scène sur des chansons comme Haegeum et Daechwita. Les fans ont adoré tous ses looks sur scène et celui-ci s’est démarqué lorsque le rappeur BTS Yoongi a entonné ses tubes.

C’est un fait connu que sa petite amie Tejasswi Prakash est fan de BTS. Elle adore les chansons comme Dynamite et Butter. En fait, elle a fait une petite vidéo promotionnelle pour l’anthologie Spotify for Proof. Nous nous demandons si elle a donné quelques informations sur ce look de Karan Kundrra. Que pensez-vous du look ? Faites le nous savoir!