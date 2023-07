Karan Johar vexé par le joyeux Noël de Katrina Kaif se heurtant à Yodha? Les internautes lui rappellent le clash entre Ae Dil et Shivaay

Yodha de Karan Johar devait initialement sortir en salles en juillet. Mais le film qui a vu un remaniement des dates s’est finalement fixé le 15 décembre 2023. Maintenant, les créateurs de Joyeux Noël ont annoncé que le film arriverait à la même date. Katrina Kaif a deux grandes sorties en 2023, à savoir Tiger 3 et Merry Christmas. La dernière sortie de l’actrice était Phone Booth en 2022. Le film a mal tourné. Merry Christmas a son jumelage avec Sriram Raghavan et Vijay Sethupathi pour la première fois. Il y a une immense excitation autour du film. Mais il semble que Karan Johar ne soit pas impressionné par les producteurs, Tips Films et Matchbox, pour avoir soudainement annoncé le clash.

Il a écrit sur des fils de discussion sur Twitter : « S’affronter à un rendez-vous sans la courtoisie d’un appel téléphonique n’est, espérons-le, pas la voie à suivre pour les studios et les producteurs. Si nous ne restons pas unis en ces jours théâtraux difficiles et stimulants, alors appelez-nous une fraternité est inutile. » Nous savons que les producteurs font de leur mieux pour éviter les affrontements dans l’ère post-pandémique. Le succès au box-office est le principal baromètre du succès d’un film. Avec de nombreux projets décents rejetés au box-office, les fabricants avec le moindre doute optent pour OTT.

Les internautes en discutent sur Reddit. Certains ont dit que Karan Johar avait également affronté Ae Dil Hai Mushkil avec Shivaay en 2016. Ils ont souligné que même Animal et Sam Bahadur s’affrontent en décembre même si ce dernier a annoncé la date assez tôt. Ils ont dit que juillet était un mois libre et il l’a choisi pour son propre réalisateur, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani.

Le mois de décembre est éclairé par un certain nombre de grosses sorties. Nous avons Animal, Sam Bahadur, Fukrey 3 le 1er décembre. Yodha et Joyeux Noël arrivent le 15 décembre tandis que Dunki est pour le week-end de Noël. Un internaute a commenté sur Reddit : « Quel calendrier de sortie atroce ! Les producteurs auraient dû élaborer un meilleur calendrier. Quant à Yodha, Karan aurait dû s’en tenir à la sortie initialement annoncée le 7 juillet. Cela aurait été la meilleure date de sortie pour Yodha. . Ou il aurait pu reporter le film au 2 juin après le report de Jawan… »

Une autre personne a écrit sur Reddit : « Il pense qu’il a le monopole des dates de sortie de ses films ? Pourquoi les gens devraient-ils l’appeler et lui dire des choses ? était un film en préparation… Karan Johar est ce qui ne va pas avec Bollywood. »