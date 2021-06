Karan Johar va reprendre la direction avec un drame familial et ce n’est pas ‘Takht’, détails à l’intérieur

Alors que beaucoup attendaient que le film « Takht » de Karan Johar progresse, il semble que les fans devront attendre un peu plus pour le drame d’époque.

Karan est allé en direct sur son Instagram dimanche 6 juin et a révélé à ses fans qu’il avait mis « Takht » en veilleuse pour le moment et qu’il travaillait actuellement sur un nouveau projet – un film de comédie léger intitulé « Prem Kahani ».

« Prem Kahani » mettra en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux. Le film devait être diffusé sur les parquets en mai, mais les plans ont été entravés par le verrouillage induit par la pandémie de COVID-19. Selon les rapports, Johar a présenté le film aux acteurs qui ont volontiers accepté d’en faire partie.

Pendant ce temps, une source a déclaré à Bollywood Hungama que « Prem Kahani » donnerait au public « un aperçu du Karan Johar vintage » et que le travail de préparation du film a déjà commencé.

« Les réalisateurs étaient à la recherche d’un titre original mais pertinent et c’est à ce moment-là qu’ils se sont concentrés sur Prem Kahani. Le film est essentiellement une histoire d’amour de deux personnages complètement opposés, et le public aura un aperçu de Karan Johar vintage, dont les films à un moment donné, étaient juste destinés à répandre le bonheur et à emmener le public dans un monde de conte de fées », a déclaré la source.

La source a ajouté: « La première étape consiste à faire vacciner l’équipage, et cela sera suivi par la montée sur les plateaux pour lancer le premier programme. C’est tout un travail en cours avec la conception des décors et d’autres aspects qui sont traités de manière isolée. Les décors musicaux ont également commencé, car étant une saga romantique, il y a amplement de place pour de la bonne musique. »

Avec ‘Prem Kahaani’, Karan Johar reviendrait à la réalisation après quatre ans après avoir posté son dernier film, ‘Ae Dil Hai Mushkil’ avec Ranbir Kapoor, Aishwarya Rai et Anushka Sharma.

« Bien qu’il s’agisse d’une histoire d’amour, celle-ci se situe dans un espace complètement différent. Alors que ADHM était intense, celui-ci a une comédie ample et correspond à la définition des comédies romantiques de Bollywood, en particulier celles pour lesquelles Dharma Productions est connue », a déclaré la source.