Karan Johar va au-delà en faisant l’éloge de Jawan ; appelle Shah Rukh Khan un empereur, la réponse de la superstar gagnera vos cœurs

Karan Johar admire Shah Rukh Khan de la tête aux pieds, et on lui pardonne toujours de parler un peu plus de la superstar et d’aller un kilomètre en avant pour lui. Il montre également ouvertement son parti pris envers la star de Jawan. Il y a quelques heures à peine, le cinéaste a lâché un énorme morceau sur Jawan et l’appelait l’empereur, et de nombreux internautes se sentaient KJo je suis allé un peu trop loin, mais voici Roi Khan» qui prouve pourquoi il est la superstar la plus aimée au monde.

Karan Johar a partagé sa critique élogieuse pour Jawan et a salué Shah Rukh Khan sur son compte Instagram, qui dit : » OMFG !!!!! Je suis en retard à cette fête !!!! Mais quelle fête c’est !!!! @atlee47 le sort du stade, c’est le genre de film de montée d’adrénaline avec la grande émotion que le cinéma indien incarne et ce film est parfait !!!! A été époustouflé par l’audace cinématographique de chaque image !!!! Comme tout le monde était bon !!! @sanyamalhotra_ @pillumani tellement tellement bon ! L’ensemble tout entier ! Le magnifique et fabuleux @nayanthara @actorvijaysethupathi est tellement génial ! ».

Parler de Deepika Padukone et Shah Rukh Khanson message est en outre rouge, « J’ai été fasciné par @deepikapadukone, elle a acheté tellement de gravitas de sa part et l’a possédé comme un vétéran de bonne foi !!!! DP et que dois-je dire à propos de Bhai @iamsrk, il n’est pas seulement une force irremplaçable de la nature mais représente la méga célébrité d’une manière que lui seul peut !!!!! C’est l’empereur et nous nous inclinons en admiration si vous n’avez pas vu #jawan alors vous ne savez pas ce que vous manquez !!!! « .

Shah Rukh Khan a eu la réponse la plus humble à Karan Johar, et cela gagne les cœurs. « Karan, je suis ravi que tu aies aimé le film. Et bien sûr la bande-annonce… toutes les choses du ‘siècle’ que tu as dites. Ha ha. @atlee47 et toute son équipe ont véritablement répondu à ce que le public ressent et pense. Leur a fait abandonner tout & venez et tombez amoureux d’eux-mêmes. Le public est l’empereur ! Je t’aime !!! »

La superstar remercie tous les acteurs d’avoir regardé Jawan et répondant à leurs commentaires sur le film, mais le cross-over entre la star de Jawan Allu Arjun et Pushpa 2 l’acteur Allu Arjun était tout simplement parfait. Shah Rukh Khan a même révélé comment Allu Arjun Pushpa l’a aidé à apporter le cadeau alors qu’il regardait son film trois fois par jour. Pouvons-nous souhaiter voir ces deux superstars ensemble dans un seul cadre ? Il y avait un fort buzz selon lequel Allu était censé faire une apparition dans Jawan, mais néanmoins, il n’est jamais trop tard.