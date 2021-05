Karan Johar taquine Anushka Sharma à propos de Virat Kohli dans une vidéo de retour

Même lorsque Virat Kohli et Anushka Sharma étaient en couple, ils ont été taquinés par la fraternité du film ainsi que par les joueurs de cricket lors d’événements publics. Maintenant qu’ils sont mariés, les plaisanteries continuent et la réaction du couple est trop mignonne pour les mots. Maintenant, nous sommes tombés sur une vidéo de la réalité basée sur les talents ‘L’Inde a du talent 8‘jugé par Karan Johar, Kirron Kher et Malaika Arora. Pendant les promotions de ‘Zéro‘, Katrina Kaif et Anusha ont visité les décors.

KJo a montré une fois de plus son côté ancrant en interrogeant les beautés époustouflantes sur Shah Rukh Khan, le leader masculin de ‘Zéro». Une question portait sur le ‘Kuch Kuch Hota Hai‘ chanson ‘Koi Mil Gaya‘qu’Anushka a commencé à chanter mais Katrina a apporté la bonne réponse.

Quand Karan a posé la question suivante, Anushka a commencé à chanter avant même de pouvoir le terminer. Katrina s’est plainte en disant: « Mauka nahi mila (Je n’ai même pas eu de chance). « À quoi le ‘Pari‘acteur a répondu, « Maine maara mauke pe chauka (J’ai saisi l’occasion). «

Comme ‘chauka‘est également utilisé pour marquer quatre points au cricket, Karan a taquiné Anushka pour avoir donné des références aux sports pratiqués par son mari. Le cinéaste a dit: « Itni badi ho gayi hai meri beti, les blagues de cricket ke crack karne lagi hai. Aap toh desh ki bahu hai, hum kuch keh bhi nahi sakte (Ma fille a tellement grandi qu’elle fait même des blagues sur le cricket maintenant. C’est la belle-fille du pays, on ne peut même rien dire). «

Cela a laissé Anushka en deux.

Actuellement, Virat et Anushka se sont associés pour collecter des fonds pour lutter contre la pandémie de COVID-19.