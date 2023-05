Karan Johar s’en prend à Kangana Ranaut dans cette vieille vidéo; dit: ‘Si je ne veux pas travailler avec elle, cela fait de moi un homme avec une opinion, pas une mafia du cinéma’

Dernièrement, Karan Johar est d’humeur énigmatique, et il a même été bouleversé en passant incognito. Il a ciblé ou exprimé sa colère envers les personnes qui l’ont jugé. Et au milieu de cela, l’ancienne vidéo de Karan Johar parlant de Kangana Ranaut a de nouveau refait surface sur Internet, où il parle du népotisme et de la mafia cinématographique sur lui par l’actrice d’Urgence. Dans sa conversation avec Anupama Chopra, Karan mentionne que c’est la première fois qu’il parle des allégations que Kangana a portées contre lui.

Regardez la vidéo de Karan Johar s’en prenant à Kangana Ranaut.

Karan s’en est pris à Kangana et a dit qu’il pouvait avoir son opinion sur le fait de ne pas travailler avec elle, mais cela fait-il de lui une mafia du cinéma ? Après cela, beaucoup de calomnies se sont produites en public, où Kangana a allégué beaucoup de choses contre Karan pour avoir saboté la carrière de nombreux étrangers et influencé les gens à travailler avec des enfants vedettes, et KJo a maintenu son silence digne.