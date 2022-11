Karan Johar s’effondre alors que les fabricants lui rendent hommage lors de la grande finale

L’émission de télé-réalité de danse Jhalak Dikhhla Jaa 10 devrait se conclure avec son grand épisode final qui sera diffusé en première sur Colors TV le dimanche 27 novembre à 20 h. Gashmeer Mahajani, Rubina Dilaik, Faisal Shaikh, Nishant Bhat, Gunjan Sinha et Sriti Jha sont les six finalistes de l’émission.

La dixième saison de Jhalak Dikhhla Jaa a été jugée par Madhuri Dixit, Nora Fatehi et Karan Johar, Terence Lewis étant également venu les rejoindre ces dernières semaines. Dans la dernière promo de l’émission, les réalisateurs rendent hommage à Karan Johar alors que le cinéaste a eu 50 ans plus tôt cette année en mai.

Dans le clip montré à Karan, ses photos d’enfance avec son défunt père Yash Johar, sa mère Hiroo Johar et ses deux enfants, à savoir Yash et Roohi, sont montrées. Des aperçus de ses films, notamment Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Ae Dil Hai Mushkil, étudiant de l’année, et Kabhi Alvida Naa Kehna sont également montrés au cinéaste.

Il est également révélé comment Karan a «vengé» la perte de son père lorsque l’un des films les plus chers de Yash, Agneepath, mettant en vedette Amitabh Bachchan dans le rôle principal, a échoué au box-office. Karan a refait le film en 2012 avec Hrithik Roshan et il s’est avéré être un blockbuster pour Dharma Productions.





Au fur et à mesure que le clip se termine, nous pouvons voir Karan Johar en larmes et il est étreint par son co-jugé, l’animateur de l’émission Maniesh Paul, Varun Dhawan et Kriti Sanon. Varun et Kriti seront considérés comme des invités spéciaux dans le dernier épisode faisant la promotion de leur comédie d’horreur récemment publiée Bhediya.

Pendant ce temps, le prochain film de Karan, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, avec Ranveer Singh, Alia Bhatt, Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan, sortira en salles l’année prochaine le 28 avril 2023.