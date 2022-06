Karan Johar se souvient de son père Yash Johar avec son fils Yash, partage un message sincère

Le cinéaste Karan Johar s’est souvenu de son défunt père, le producteur non-conformiste Yash Johar à l’occasion du 28e anniversaire de la mort de ce dernier avec un message sincère. Le réalisateur de Kuch Kuch Hota Hai a partagé ses réflexions avec son mentor sur Instagram et a présenté un exemple parfait de Kal Aaj Aur Kal.

Karan a partagé une photo où son fils Yash Johar adore la photo de son grand-père et touche le portrait de Sr Johar avec le plus grand amour et affection. Karan a partagé cette photo et l’a sous-titrée en disant : “Yash et Yash… Vivent.”

Voici la photo







Karan Johar a perdu son père d’un cancer en 2004. Le réalisateur de Kabhi Khushi Kabhie Gham se souvient fréquemment de ses bons souvenirs avec son père et partage des photos de retour sur ses réseaux sociaux. Dans de nombreux cas, Karan a exprimé son amour et son admiration pour Sr Johar. Le blockbuster de 2012 Agneepath avec Hrithik Roshan et Sanjay Dutt était l’hommage de Karan à son père Yash Johar.

Plus tôt, Karan Johar a pris sa poignée Instagram pour partager une note émotionnelle en souvenir de son défunt père Yash Johar. Rappelant que c’est ce jour-là que son père a sorti son premier film “Dostana”, Karan a déclaré que tout le formidable karma de son père “est dans chaque rayon de soleil des films sur le Dharma”.





Prenant sa poignée Instagram vérifiée, Karan, à côté d’une photo de lui avec son père, il a écrit: “Il y a 40 ans à cette date, vous avez sorti votre premier film DOSTANA et avez ainsi lancé une entreprise qui vous tenait tellement à cœur … tout votre formidable karma est dans chaque rayon de soleil de @dharmamovies …. tout ce que nous avons fait est de nous prélasser dans la gloire de votre bonne volonté …. nous nous tenons debout grâce à vos enseignements et prions chaque jour que vous soyez fier de nous tous Papa!”

Sur le plan du travail, la dernière entreprise de production de Karan, JugJugg Jeeyo avec Varun Dhawan, Kiara Advani, Anil Kapoor et Neetu Kapoor, a reçu une réponse positive au box-office, et le public a montré son amour pour ce drame familial.