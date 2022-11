Karan Johar se dit « fière nana » alors qu’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor accueille une petite fille

Alia Bhatt appelle fièrement Karan Johar comme son mentor, sa figure paternelle et son meilleur ami. Même pour Karan, Alia fait partie de la famille. Le lien que les deux partagent est assez spécial et leurs fans l’adorent. Comme Alia a eu la chance d’avoir une petite fille, de nombreuses célébrités lui ont envoyé leurs vœux. Mais, bien sûr, le spécial devait être de sa figure paternelle Karan Johar !

Le réalisateur d’Ae Dil Hai Mushkil est allé sur Instagram et a partagé une photo du mariage d’Alia et Ranbir avec une note. Il a écrit : “Mon cœur est plein d’amour… Bienvenue dans le monde petite fille… tu as tellement d’amour qui t’attend… Je t’aime @aliaabhatt et RK !! Vers la lune et retour !!!! Alors ça fait de moi une Nana fière !!!!”Alia et Ranbir ont accueilli leur premier enfant, une petite fille dimanche après-midi.





L’acteur de Gangubai Kathiawadi a partagé un message qui se lit comme suit : “Et dans la meilleure nouvelle de nos vies : – Notre bébé est là… et quelle fille magique elle est. Nous débordons officiellement d’amour – PARENTS bénis et obsédés !!! ! J’adore j’adore Alia et Ranbir.”

Le couple Brahmastra a accueilli une petite fille vers 12h05 aujourd’hui. Peu de temps après que l’acteur Raazi a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, les fans ont submergé la section des commentaires et laissé tomber des émoticônes de cœur rouge et des messages de félicitations pour les nouveaux parents. Dimanche matin, le couple s’est rendu à l’hôpital Sir HN Reliance de Mumbai, ce qui a soulevé les rangs à l’arrivée du bébé.

Après Ranbir et Alia, leurs mères Soni Razdan et Neetu Kapoor ont également été aperçues en train d’arriver à l’hôpital. Alia a fréquemment couvert ses fans de jolies photos de son journal intime.

Le couple puissant a annoncé sa grossesse en juin de cette année. Le couple Brahmastra s’est marié le 14 avril 2022, après s’être fréquenté pendant des années à la résidence de Ranbir à Mumbai lors d’une cérémonie intime. Juste après deux mois après leur mariage, le couple a traité ses fans avec une si grande surprise. (Avec entrées de l’ANI)