Karan Johar rompt le silence sur le fait de ne pas avoir été invité au mariage de Katrina Kaif et Vicky Kaushal : “C’est devenu très embarrassant…”

Karan Johar s’est attribué le mérite d’avoir manifesté des relations avec Bollywood telles que Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Katrina Kaif et Vicky Kaushal, etc., dans son émission de chat populaire Koffee With Karan 7. Alors que cette saison touche à sa fin, Karan a rompu son silence sur le fait de ne pas être invité au mariage de Katrina et Vicky.

Dans le dernier épisode de Koffee With Karan 7, Tanmay Bhatt, Danish Sait, Kusha Kapila et Niharika NM ont été vus en train d’interroger Karan dans l’émission. Il a finalement parlé de la pression des pairs des mariages manquants et a également exprimé à quel point il déteste être exclu des mariages.

“Quand Vicky et Katrina se sont mariées, c’est devenu très embarrassant pour moi. C’est arrivé à un point où les gens étaient comme si vous ne nous en aviez pas parlé, vous êtes au mariage et vous ne nous le dites toujours pas, etc. C’est devenu très embarrassant de admettre que je n’avais pas été invité. Puis après le mariage sont venus les sympathies et les doutes. Les gens se demandaient pourquoi vous n’étiez pas invités ? Est-ce que tout va bien entre vous les gars ? dit Karan.

Comme nous le savons tous, le mariage de Katrina et Vicky était une affaire secrète. Un nombre limité d’invités ont été invités pour le mariage et même les invités n’étaient pas autorisés à transporter des téléphones portables ou tout type d’appareil de communication pour éviter les fuites. Donc, pour faire face au fait de ne pas être invité au mariage, Karan a trouvé du réconfort en découvrant d’autres personnes qui ne figuraient pas sur la liste.

“Quand j’ai appris qu’Anurag Kashyap n’avait pas non plus été invité au mariage de Vicky-Kat, j’ai trouvé un peu de paix”, a-t-il déclaré. Eh bien, cela aurait vraiment aidé Karan à surmonter le sentiment de manquer le mariage de Katrina et Vicky.