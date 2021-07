Karan Johar revient à la direction avec ‘Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani’ avec Ranveer Singh, Alia Bhatt

Le cinéaste de Bollywood Karan Johar a annoncé mardi son prochain réalisateur, une histoire d’amour intitulée « Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani ». Le film verra les acteurs Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux.

C’est le retour de Karan à la direction après une période de cinq ans. Le dernier film qu’il a réalisé était ‘Ae Dil Hai Mushkil’ avec Ranbir Kapoor, Anushka Sharma et Aishwarya Rai Bachchan.

« Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani » de Karan est une nouvelle histoire d’amour profondément ancrée dans les « racines de la famille ». Karan est allé sur Twitter et a partagé le teaser de l’annonce du film, écrit par Ishita Moitra, Shashank Khaitan et Sumit Roy.

« Ravi d’être derrière l’objectif avec mes personnes préférées devant ! Je présente ‘Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani’, titré par nul autre que Ranveer Singh et Alia Bhatt et écrit par Ishita Moitra, Shashank Khaitan et Sumit Roy », Le réalisateur de 49 ans a tweeté.

Jetez un œil au tweet ici :

Oui, c’est une histoire d’amour, mais non, ce n’est pas votre histoire d’amour habituelle. Rocky et Rani vont redéfinir vos histoires d’amour habituelles pour vous faire voyager ! Retrouvez le reste du parivaar aujourd’hui à 14h ! #RockyAurRaniKiPremKahani #RRKPK pic.twitter.com/Wc53dhxkMM – Karan Johar (@karanjohar) 6 juillet 2021

En 2020, Karan avait annoncé qu’il dirigerait « Takht », un drame d’époque mettant en vedette Ranveer Singh, Kareena Kapoor Khan, Alia Bhatt, Vicky Kaushal, Bhumi Pednekar, Janhvi Kapoor et Anil Kapoor. Cependant, il n’y a eu aucune autre mise à jour sur ce film ambitieux du cinéaste.

Depuis son dernier passage au cinéma, Karan a dirigé un segment pour deux anthologies Web, « Lust Stories » et « Ghost Stories ». Outre ses passages en tant que réalisateur, le cinéaste aura également un certain nombre de projets de production en cours. Il produira Akshay Kumar et Katrina Kaif avec « Sooryavanshi », ainsi que « Brahmastra » de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt. Karan devrait également lancer la sensation sudiste Vijay Deverakonda à Bollywood avec « Liger », qui met en vedette Ananya Panday comme la principale dame .

Quant à Alia, à part ‘Brahmastra’, elle a ‘Gangubai Kathiadwadi’ et ‘Darlings’ dans le pipeline. Ranveer, quant à lui, a ‘Cirkus’ et ’83’ dans son chaton.