Karan Johar révélera-t-il le nom de son ex dans l’épisode final ?

Le cinéaste Karan Johar, qui a fait les gros titres de son talk-show populaire Koffee avec Karan, sera vu en train de parler aux célèbres stars des médias sociaux Tanmay Bhatt et Danish Sait, ainsi qu’aux créateurs de contenu Niharika NM et Kusha Kapila.

Oui! Karan Johar a invité Tanmay Bhatt, Danish Sait, Niharika NM et Kusha Kapila sur le canapé pour l’épisode final de Koffee With Karan 7. Dans la promo rédigée par Karan, on peut voir les quatre invités avoir une conversation amusante. On peut les entendre discuter de la vie amoureuse et des ruptures de Karan Johar.

Dans la vidéo, Kusha Kapila, Tanmay Bhatt, Danish Sait et Niharika NM, interrogent Karan Johar sur son ex. Les invités lui demandent s’ils connaissent son ex, Karan répond: “Oh mon dieu. Je n’ai jamais été aussi stressé dans ma propre émission. Je peux littéralement sentir des perles de sueur couler.

Regarder la vidéo:







Ils lui demandent également s’il sortait avec David Dhawan car Varun Dhawan le soutenait. Les utilisateurs des médias sociaux ont également réagi à la vidéo promotionnelle. L’un d’eux a écrit: “Mieux que tous les épisodes réunis.” Le deuxième a dit: “Pourquoi cette saison se termine-t-elle si tôt ???” La troisième personne a commenté: “Je ne peux pas attendre.”

Pour les non-initiés, lors de l’un des épisodes de Koffee With Karan 7, Varun Dhawan et Anil Kapoor et Karan ont discuté de nombreuses “interactions” que son étudiant de l’année a eues avant de se marier avec sa chérie d’enfance Natasha Dalal en janvier 2021. Le producteur a même partagé des détails sur sa relation secrète et sa rupture.

S’adressant à Varun, Karan a déclaré: “Vous étiez par intermittence dans votre relation dynamique avec Natasha avant (le mariage). Vous avez été un garçon en ville… Vous avez eu pas mal d’interactions avec de nombreuses autres filles avant de décidé de cimenter votre relation et de vous marier.”

Varun a ensuite déclaré que le réalisateur semblait trop intéressé par le sujet de l’infidélité, pointant vers le film de Karan sur les mariages ratés et l’infidélité appelé Kabhi Alvida Na Kehna en 2006, et a poursuivi en lui demandant : « Cela signifie-t-il que vous connaissez beaucoup de gens qui trompent-ils dans les mariages ?”, à quoi le cinéaste a répondu par l’affirmative.

L’acteur de Badlapur lui a en outre demandé s’il trompait son partenaire. “Je dois être dans une relation pour tricher. Tu sais que je ne le suis pas et tu sais que j’ai rompu. Tu voulais ça de moi ? Tu sais que j’ai rompu et tu m’as beaucoup soutenu dans cette relation. Merci beaucoup “, a répondu Karan.