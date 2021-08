Karan Johar révèle que le public décidera des sanctions pour l’édition Voot, des allusions au code vestimentaire – regardez

Bigg Boss, l’émission de téléréalité controversée préférée de l’Inde, revient en force. Chaque année, l’émission y apporte quelques changements en termes de candidats, de nombre de jours et de décor, cependant, cette année, les réalisateurs ont décidé de passer au numérique pendant les six premières semaines et l’as cinéaste Karan Johar a été chargé d’héberger ‘ Bigg Boss OTT’ sur Voot.

Partageant une vidéo sur son compte Instagram, Karan a révélé une intrigue majeure de « Bigg Boss OTT ». La vidéo commence par Karan disant: « TV pe Salman host karenge suit mei boot mei, aur mai host Karuna Bigg Boss OTT Voot pe. »

Dans la vidéo, Karan révèle que pour l’édition numérique de l’émission de téléréalité, le candidat se verra confier certains vêtements et tâches par les créateurs. Cependant, cette année, les punitions seront infligées par le public. Invitant le public pour les temps passionnants à venir, Karan termine en disant: « Mere saath Bigg Boss OTT ke maze loot… Première fois 24×7 uniquement sur Voot. »

En partageant la vidéo, Karan a écrit : « #BiggBossOTTonVoot à partir du 8 août, à 20h00 tous les dimanches et regardez les épisodes à 19h00 du lundi au samedi et en direct 24h/24 et 7j/7 ! »

Parlant de la prochaine émission, Karan Johar a déclaré : « En tant que fan de l’émission, je suis enthousiasmé par les nouveaux éléments que nous avons introduits dans Bigg Boss OTT. J’attends avec impatience de voir la participation des téléspectateurs à l’émission qui portera le tout à un tout nouveau niveau supérieur. Sans oublier, j’ai également hâte de voir quels types de punitions le public infligera aux concurrents.

Les créateurs de l’émission révèlent les candidats de l’émission d’une manière assez unique l’année. Ils mettent des indices sur le compte Instagram de Voot et demandent aux utilisateurs de deviner la personne. Jusqu’à présent, la chanteuse Neha Bhasin, l’acteur Karan Nath et le concurrent de ‘Bigg Boss 14’ Pavitra Punia ex-beuu Pratik Sehajpal ont été confirmés pour ‘Bigg Boss OTT’.

Avec l’édition numérique, les fans de » Bigg Boss » pourront regarder tous les grands drames et actions de la maison en direct 24 heures sur 24, sept jours sur sept. En dehors de cela, les téléspectateurs de « Big Boss » auront droit à une émission spéciale d’une heure sur Voot. Les téléspectateurs auront accès à des coupes exclusives, à des baisses de contenu 24 heures sur 24 et à une version entièrement interactive.