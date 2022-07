Karan Johar révèle pourquoi il a choisi de devenir parent célibataire : “Mere zindagi mein pyaar nahi hai toh main…”

Karan Johar a accueilli deux enfants, les jumeaux Yash et Roohi via la maternité de substitution en 2017. En février, ses enfants ont eu 5 ans et cela a été une expérience intimidante et effrayante mais une expérience merveilleuse pour le cinéaste étant un parent célibataire. Dans une nouvelle interview, on a demandé à Karan s’il avait choisi de devenir parent célibataire en raison d’un manque de romance ou de l’absence de partenaire dans la vie. Il a dit qu’il suivait son cœur malgré qu’on lui ait dit à mes nombreuses personnes d’éviter d’être un parent célibataire.

“Je pense qu’ils pensaient tous que c’était peut-être trop difficile à gérer pour moi, compte tenu de mon emploi du temps. Je ne pense pas qu’ils le disaient pour des raisons sociales. Mais je savais juste que j’étais prêt à être parent. J’ai juste Je savais que j’étais prêt à donner un morceau de mon cœur. Et c’est ce que j’ai fait avec mes deux enfants. Je pense qu’un gros morceau de mon cœur, c’est eux et un gros morceau de mon cœur, c’est ma mère. Et je me sens comme ce quotient amoureux est satisfait”, a déclaré Karan à Bollywood Bubble.

Lorsqu’on a demandé à Karan s’il ressentait le besoin de devenir parent célibataire en raison de l’absence d’un partenaire de vie, il a répondu : “Vous saurez que vous voulez être parent lorsque vous serez émotionnellement prêt. Les deux ne sont pas liés à Ce n’est pas que mere zindagi mein pyaar nahi hai toh main bache le aaunga (ce n’est pas parce que je n’ai pas d’amour dans ma vie, je devrais avoir des enfants).”

Plus tôt, Karan avait parlé des défis liés au fait d’être père. “Être un parent célibataire est vraiment intimidant et effrayant. Parce que je pense qu’il faut une mère et un père pour compléter l’éducation d’un enfant. À bien des égards, on pourrait dire qu’avoir Yash et Roohi est plein d’amour, mais c’est aussi un décision égoïste. C’est parce que je veux cet amour pour moi-même. Il y avait un grand espace vide dans ma vie qui devait être comblé par des enfants”, avait-il déclaré à Film Companion.