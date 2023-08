Karan Johar révèle être « embarrassé » par ses travaux précédents, déclare que « la politique de genre dans le premier film est… »

Le réalisateur Karan Johar est gêné par certaines de ses œuvres précédentes et commente le contraste entre son premier et son dernier film.

Le cinéaste Karan Johar a récemment été vu au Festival du film indien de Melbourne, où il a lancé l’événement lors d’une conférence de presse et a ensuite assisté à une interview et à une discussion sur son dernier film. Le chat du 10 août a approfondi l’histoire du parcours de Karan en tant que réalisateur et son développement cinématographique jusqu’à présent. Un clip vidéo de l’interview a été publié sur le compte Instagram du Festival du film indien de Melbourne, où on a demandé à Karan si Rocky aur Rani Kii Prem Kahaani était son meilleur film à ce jour.

Karan Johar a eu une réponse très diplomatique à cela et a déclaré : « Vous savez, chacun de mes films a été réalisé avec une source différente, je ne sais pas comment l’évaluer. Que le public sache comment évaluer mes films dans ce qu’ils pense que ma filmographie l’est. » Le réalisateur sous-entend que chacun de ses films avait un avantage différent et a été réalisé à une époque différente, il laisse donc la balle dans le camp du public.





Il explique également le formidable contraste entre ses anciens et ses nouveaux films. Alors que ses premiers films avaient une vision restreinte des normes de genre, son nouveau se démarque. Il dit: « Je regarde certains de mes travaux précédents et souvent je suis gêné parce que beaucoup d’entre eux sont grincer des dents. Plus précisément, la politique de genre de mon premier film est très différente de la politique de genre de Rocky Aur Rani. Ma politique de genre était totalement fausse dans mon premier film »

Le cinéaste a en outre ajouté que le contraste indique une croissance et une maturité dans le contenu qu’il a créé en tant que réalisateur. Son premier film Kuch Kuch Hota Hai, un favori de tous les temps et son dernier film Rocky aur Rani Kii Prem Kahaani diffèrent sur de nombreux aspects, en particulier la politique de genre et Karan Johar pense que la différence entre ces films indique qu’il a évolué dans son art. Le réalisateur conclut en disant qu’il espère que son dernier film créera un impact et restera dans le cœur du public.

La légende de la vidéo se lit comme suit : « Karan Johar résume son parcours de 25 ans en tant que cinéaste en parlant des choses qui ont changé depuis son premier film Kuch Kuch Hota Hai jusqu’à son dernier Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. » Le cinéaste a été vu à l’IFFM avec d’autres stars comme Kartik Aaryan et Rani Mukherji. L’événement a également été suivi d’un tour de questions et réponses avec les fans.

Karan Johar connaît actuellement le succès de sa dernière sortie Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani et se prépare pour la sortie de sa prochaine production Yodha avec Sidharth Malhotra et Disha Patani. Le film devrait entrer en conflit avec Merry Christmas de Katrina Kaif et Vijay Sethupathi le 15 décembre.