Karan Johar réagit après que le film de Shah Rukh Khan ait gagné 100 crores de roupies le premier jour, déclare que “l’amour l’emporte pour toujours sur la haine”

Le cinéaste Karan Johar, jeudi, s’est rendu sur Instagram et a fait l’éloge après que le film de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone ait gagné Rs 100 crore. Pathaan est devenu le plus grand ouvreur de Bollywood après avoir gagné Rs 57 crore dans le pays tandis que Rs 100 crore dans le monde le premier jour.

Karan Johar a partagé l’affiche de Pathaan et a déclaré: « Hits au-delà d’un siècle !!! ₹ 100 crore et plus en une journée ! GOAT (Greatest Of All Time) méga star SRK, visionnaire et légendaire YRF et Adi (Aditya Chopra)… Sid (Siddharth Anand), Deepika, John !!! Wow.” Karan a ajouté une série d’emojis pétards à la note. Il a en outre écrit: “L’amour l’emporte pour toujours sur la haine! Marquez cette date… »





Mercredi, Karan a écrit: «Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis amusé au cinéma !!!! Celui-ci est juste le plus gros blockbuster !!! Méga est le mot !!! Le charme, le charisme, la célébrité, la désirabilité et l’éclat pur de @iamsrk… l’agent le plus chaud, le plus beau et le plus sensationnel que vous trouverez jamais @deepikapadukone le méchant le plus sexy et le plus désirable @thejohnabraham !!!”





Il a ajouté : « Brillamment réalisé et conceptualisé par SID ANAND ! Il sait monter un film comme très peu savent le faire…. Je suis tellement tellement tellement fière de ma BFF l’invisible ADITYA CHOPRA !!! Vous ne le verrez peut-être jamais ! Mais sa vision et son génie sont insurmontables ! Et quant au ROI ! Il n’est allé nulle part où il a juste attendu le bon moment pour REGLER ! Je t’aime bhai @iamsrk !!! Je t’aime Adi ! Et je t’aime BOLLYWOOD ! Vous avez peut-être été calomnié et «boycotté», mais personne ne peut nier que lorsque vous entrez dans la vôtre, personne ne peut vous barrer la route! PATHAAN MUBARAK à tous !!!! (pas de spoiler mais la meilleure séquence du film est avec BHAI et BHAIJAAN) Je me suis levé et j’ai applaudi !!!!!”

Pour les non-initiés, Pathaan fait partie de l’univers YRF Spy. Le film de Siddharth Anand met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham.

