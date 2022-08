Karan Johar réagit à l’interprétation soulful de la chanson de l’US Navy Band

La musique de Bollywood n’est pas seulement limitée à l’Inde. De temps en temps, des vidéos montrant des étrangers chantant ou groovant sur de la célèbre musique hindi apparaissent en ligne. La chanson “Kal Ho Naa Ho” du film de 2003 avec Shah Rukh Khan, Saif Ali Khan et Preity Zinta reste appréciée par des millions de personnes. Eh bien, nous disons qu’en tant qu’interprétation de la chanson titre du film Kal Ho Naa Ho a été chantée par des officiers de la marine américaine et devinez quoi, elle a attiré l’attention du producteur Karan Johar.

Le cinéaste a partagé la vidéo sur son compte Twitter officiel et a tagué Shah Rukh Khan, le réalisateur Nikhil Advani ainsi que le parolier Javed Akhtar et les compositeurs Shankar Mahadevan, Ehsaan Noorani et Loy Mendonsa. “Et la chanson continue”, a écrit Karan Johar dans la légende.

Dans le court clip, plusieurs officiers de la marine américaine ont été vus chantant “Kal Ho Naa Ho” tandis que certains jouaient de la guitare. Apparemment, la vidéo a été capturée lors d’un dîner organisé par le secrétaire américain à la Marine sur un bateau, selon le tweet original.

Absolument fascinant de voir les airs de #KalHoNaaHo voyagez dans le monde entier et apportez la même paix et le même amour à tous !✨ https://t.co/PUQg21aDwq — Dharma Productions (@DharmaMovies) 25 août 2022

En effet, la vidéo a laissé de nombreux éloges émotionnels et a également suscité des éloges de la part de l’industrie cinématographique. Dharma Productions a écrit: “Absolument fascinant de voir les airs de #KalHoNaaHo voyager dans le monde entier et apporter la même paix et le même amour en chacun.”

Ye srk ka movie ka nhi hota toh shayad baahar waale anjaan rehte is song se .. — Sarkasim (@yourskasim33) 25 août 2022

L’un des utilisateurs de Twitter a écrit: “Ye srk ka movie ka nhi hota toh shayad baahar waale anjaan rehte is song se .. (si Shah Rukh Khan n’avait pas joué dans le film, de nombreuses personnes dans le monde n’auraient pas entendu parler de la chanson .)”

Une des meilleures chanson de tous les temps.#KHNH

@karanjohar quand tu fais un film avec SRK ? — FAN SRK (@Shah_Srkiann) 25 août 2022

Certains ont même demandé au réalisateur s’il avait l’intention de retrouver Shah Rukh Khan. « L’une des meilleures chansons de tous les temps. #KHNH @karanjohar quand tu fais un film avec SRK ?”

Un troisième a dit: «Quand la marine / l’armée d’un autre pays suit votre chanson, vous êtes définitivement une très grande star mondiale. Fier de vous @iamsrk monsieur. Un autre a écrit “classique”.

Découvrez quelques réactions ici :

❤️❤️ classique -Harry. (@iamSRKsHarry7) 25 août 2022

❤️❤️❤️ Incroyable !!! – Anshu Aggarwal (@anshu_aggarwal9) 25 août 2022

Nostalgique 🥰🥰 – Khaled Ruh Badhon (@RuhKhaled) 26 août 2022

La vidéo originale a gagné plus de 80 000 vues et environ 3 000 likes. Pour ceux qui ne le savent pas, la chanson à succès Kal Ho Na Ho a été chantée par Sonu Nigam.

