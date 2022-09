Karan Johar qualifie la série de “grinçante”, dit “vous pouvez troller…”

Les vies fabuleuses des épouses de Bollywood avec Seema Sajdeh, Maheep Kapoor, Bhavana Pandey et Neelam Kothari, sont à la mode partout ces jours-ci. La série montre le style de vie luxueux de ces étonnantes et belles épouses de Bollywood.

Récemment, le cinéaste Karan Johar a parlé de la série et a déclaré qu’il n’avait jamais pensé que Seema Sajdeh, Maheep Kapoor, Bhavana Pandey et Neelam Kothari, qui sont ses amis de longue date, seraient à la mode dans le monde entier. Il a partagé une publication sur son Instagram et a rédigé une longue note d’appréciation pour les fabuleuses épouses.

Il a écrit: “Donc, je n’aurais jamais pensé qu’il viendrait un jour où ces fabuleux amis à moi seraient à la mode dans le monde entier ! Alors mettons ça en perspective ! Bien sûr c’est craquant ! (et bingy) Bien sûr, c’est du plaisir coupable à regarder (le plaisir est toujours du plaisir) Bien sûr, cela peut sembler manucuré et artificiel (ne sommes-nous pas tous) Bien sûr, c’est loin d’être intellectuellement stimulant (n’avons-nous pas besoin d’une pause parfois) MAIS vous devez admettre que ces filles ont le culot et le courage de se mettre en valeur en sachant que vous pouvez vous moquer d’elles !!!! Je suis super fier d’eux !! Et les aimer tendrement !!! Vous pouvez troller bébé troll mais cela ne les empêchera pas de Rock and Roll !!!! L’émission est massivement visionnée et c’est là que réside la validation ! C’est ce qui le rend fabuleux !!!@neelamkotharisoni.”





Les stars de Fabulous Lives of Bollywood Wives ont également réagi au message. Bhavna a écrit: “Je t’aime Karan.” Maheep a dit “je t’aime”. Seema a dit: “Je t’aime K.” Alors que Neelam a dit: “Nous vous aimons aussi.”

Dans l’un des épisodes, les quatre magnifiques épouses de Bollywood rencontrent Ranveer Singh sur les tournages de son prochain film Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Au cours de la rencontre, Ranveer se blesse et pose son pied sur les genoux de Maheep. Cela devient gênant pour Maheep, pendant ce temps, les 3 autres épouses de Bollywood commencent également à rire.

Cependant, cette scène ne s’est pas bien passée avec les téléspectateurs qui ont pris Twitter et critiqué l’acteur pour avoir “franchi la ligne”. Produit par Karan Johar sous sa société de contenu numérique Dharmatic Entertainment, “Fabulous Lives of Bollywood Wives” tourne autour de la vie glamour de Neelam Kothari (épouse de Sameer Soni), Maheep Kapoor (épouse de Sanjay Kapoor), Seema Khan (épouse de Sohail Khan ) et Bhavana Pandey (épouse de Chunky Panday). Les quatre dames ont récemment terminé la deuxième saison de l’émission de téléréalité en streaming sur Netflix.