Karan Johar qualifie de “non-sens” les discussions sur la chute de Bollywood ; dit, ‘Gangubai Kathiawadi, Bhool Bhulaiyaa 2, JugJugg Jeeyo ont fait des quantités énormes’

Il est indéniable que Bollywood traverse une période horrible depuis l’année dernière environ au box-office, c’est sans doute le pire de l’histoire. Les grands films, avec de grands noms, ne font pas que s’effondrer à gauche, à droite et au centre, mais l’aspect le plus inquiétant est que beaucoup d’entre eux n’ont même pas pris à l’ouverture, alors que la plupart se sont écrasés après le week-end d’ouverture. D’un autre côté, presque tous les films de petite ou moyenne taille, du genre qui réussissaient bien dans les multiplex de métro dans le passé, allaient et venaient sans laisser de trace. L’effet post-pandémique, avec l’assaut d’OTT et le barrage de négativité infondée contre Bollywood, a ébranlé l’industrie, mais Karan Johar semble penser autrement.

Karan Johar qualifie de “non-sens” les discussions sur la chute de Bollywood

Selon un reportage sur le divertissement dans l’Hindustan Times, lorsque Karan Johar a récemment été interrogé sur le bavardage selon lequel Bollywood est probablement terminé, le cinéaste non-conformiste a qualifié ce discours de “tout à fait absurde”, insistant sur le fait que les bons films fonctionneront toujours et a cité des exemples de les énormes chiffres récemment réalisés par Gangubai Kathiawadi et Bhool Bhulaiyaa 2 au box-office tout en ajoutant que sa propre production, JugJugg Jeeyo, a également récemment réalisé des chiffres assez décents. KJo a en outre souligné que les films qui ne sont pas bons ne peuvent jamais fonctionner et qu’ils n’ont jamais fonctionné.

Karan Johar est optimiste quant à l’avenir immédiat de Bollywood

Dans la même conversation, Karan a ajouté qu’avec de nombreux films à gros prix comme Laal Singh Chaddha, Raksha Bandhan, Brahmastra, le film de Rohit Shetty (Cirkus) et enfin, l’année se terminant par un film de Salman Khan, il y a beaucoup à attendre dans l’avenir immédiat de Bollywood. Il a signé en déclarant que l’industrie reçoit toujours beaucoup d’amour, il lui suffit de créer le bon contenu.