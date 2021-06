À l’occasion de la fête des pères 2021, plusieurs célébrités de Bollywood se sont rendues sur leurs pages de réseaux sociaux et ont souhaité à leurs papas. De plus, quelques célébrités ont même célébré la paternité dont elles jouissent avec leurs enfants. Parmi eux se trouve le cinéaste Karan Johar, qui a partagé un selfie posant avec son « premier enfant » Alia Bhatt sur sa page Instagram. Depuis que l’acteur a fait ses débuts dans son réalisateur « Étudiant de l’année », KJo a été une figure paternelle pour elle.

Sur la photo, Karan porte un sweat-shirt élégant avec des lunettes de soleil carrées. Tandis qu’Alia a enfilé un pull blanc et des lunettes de soleil vintage. Le réalisateur de ‘Kuch Kuch Hota Hai’ a partagé le selfie avec une légende indiquant : « Ma petite fille ! @aliaabhatt ! Mon beau début de parent ! Je t’aime tellement. »

Pendant ce temps, Karan a également écrit une note sincère pour ses jumeaux Roohi Johar et Yash Johar avec une série de photos adorables. Il a écrit : « Heureux d’être un père… Mon effort est de les élever en tant qu’individus et de ne jamais les stéréotyper en fonction du sexe… leur enseigner l’inclusivité et l’humanité dans une égale mesure… ce parent… Les enfants sont extrêmement impressionnables, donc ce que nous disons autour d’eux compte vraiment !

Karan a accueilli Roohi et Yash via une maternité de substitution en 2017. Depuis lors, ils sont la prunelle de ses yeux. Le cinéaste partage souvent de jolies photos et vidéos avec eux sur ses pages de réseaux sociaux qui sont adorées par beaucoup.