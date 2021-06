Karan Johar produira un film basé sur le livre « L’affaire qui a secoué l’empire »

Mardi, Karan Johar a consulté ses pages de médias sociaux et a annoncé un nouveau projet qui est un biopic. Oui, l’as cinéaste est sur le point de produire un film basé sur le livre « The Case That Shook The Empire » écrit par Raghu Palat et Pushpa Palat. Le film est un biopic sur C Sankaran Nair qui s’est battu contre le Raj britannique pour découvrir la vérité sur le massacre de Jallianwala Bagh.

Karan a partagé une note qui se lisait comme « Dharma Productions & Still and Still Media Collective Present » The Untold Story of C Sankaran Nair « .

Ce film dévoile la légendaire bataille judiciaire que Sankaran Nair a menée contre le Raj britannique pour découvrir la vérité sur le massacre de Jallianwala Bagh. La bravoure de Sankaran Nair a déclenché la lutte pour la liberté à travers le pays et témoigne du pouvoir de lutter pour la vérité.

Ce film est inspiré d’événements réels et adapté du livre « L’affaire qui a secoué l’empire » écrit par Raghu Palat (arrière-petit-fils de Sankaran Nair) et sa femme, Pushpa Palat.

Le film sera réalisé par Karan Singh Tyagi et sortira sous peu. Le casting principal sera annoncé bientôt. »

Il a sous-titré son message comme « Extrêmement excité et honoré de porter l’histoire inédite de C. Sankaran Nair, un homme historique sur grand écran. Réalisé par @karanstyagi. Plus de détails à suivre bientôt, restez à l’écoute ! @apoorva1972 @bindraamritpal @anandntiwari @somenmishra @dharmamovies @stillandstillmediacollective. »

Fait intéressant, Shoojit Sircar dirige un film basé sur Udham Singh qui a assassiné le général Michael O’Dwyer, l’homme derrière le massacre de Jallianwala Bagh. Vicky Kaushal joue le rôle principal.