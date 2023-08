Karan Johar pour diriger Suhana Khan dans son deuxième film, ça va être un film romantique à part entière ? [Exclusive]

Après le succès retentissant de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Karan Johar fera encore une fois le cœur du réalisateur, et cette fois ce sera super spécial et pour une actrice très spéciale, à qui Karan a rêvé de diriger toute sa vie, et elle n’est autre que Suhana Khan. Suhana est la fille de la superstar Shah Rukh Khan, mais elle sera toujours la première fille de Karan Johar, et il est sa plus grande pom-pom girl. Suhana, qui va faire ses débuts avec The Archies de Zoya Akhtar, a laissé tomber le premier regard de Suhana alors que Veronica Lodge a obtenu la plus grande pom-pom girl de Karan Johar, et il a laissé tomber le message le plus sincère pour elle et a mentionné à quel point il était excité. « Omg ! Meilleur matin ! Les enfants sont superbes !!! Suhana est tellement excitée ».

Alors que nous avons appris la nouvelle passionnante selon laquelle Karan Johar est prête à diriger Suhana Khan pour son deuxième film, ce sera sa première sortie en salles. Un initié nous révèle : « Karan Johar est très excité pour ce projet, tout comme Suhana, et ce n’est pas une franchise de ses films précédents mais un tout nouveau scénario, et ce sera un film totalement romantique. Rien n’a encore été finalisé ; tout n’en est qu’à ses débuts, mais les choses iront certainement sur le sol d’ici la fin de cette année. Eh bien, Suhana s’est déjà préparée à devenir une héroïne du film de Karan Johar, et c’est tout le monde est un duo dynamique » .

Karan Johar connaît actuellement le super succès de son dernier film, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, avec Alia Bhatt et Ranveer Singh. Le cinéaste est très reconnaissant pour cette réponse massive, et il est maintenant devenu imparable; personne ne peut même toucher ou imaginer faire un drame familial comme lui. Êtes-vous déjà ravi de voir Suhana Khan dans le rôle de l’héroïne de Karan Johar dans son réalisateur? Nous avons essayé de joindre l’équipe de Karan Johar pour confirmer la nouvelle, mais ils sont restés indisponibles pour commenter.