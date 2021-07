Karan Johar pense que Ranbir Kapoor et Kareena Kapoor seraient un match parfait pour Bigg Boss OTT ! | Nouvelles télévisées

New Delhi : Alors que les créateurs de la plus grande émission de téléréalité Bigg Boss 15 sont connus pour proposer chaque saison à sa manière et cette année n’est donc pas différente.

Après avoir annoncé que l’émission de téléréalité sera animée par le réalisateur Karan Johar pendant les six premières semaines sur Voot Select et sera connue sous le nom de » Bigg Boss OTT « , les créateurs ont maintenant demandé au producteur de faire son choix parfait parmi ses amis célèbres pour l’émission. .

Partageant son point de vue, KJo a déclaré : « Deux personnes qui peuvent obtenir le bon quotient Over The Top seraient Ranbir et Bebo ! Ils partagent la même ambiance !! Et ce sera très amusant à regarder.

Il ajouta, «Je suis vraiment impatient de rencontrer tous les candidats et de créer des souvenirs inoubliables avec eux. Croyez-le ou non! Cette saison, Bigg Boss OTT aura beaucoup de drame et sera sûrement Over the Top. Je peux dire! »

Après l’achèvement de l’exclusivité numérique, le spectacle passera de manière transparente à Colors avec le lancement de la saison 15 de » Bigg Boss « .

Pour les inexpérimentés, dans la dernière promo, les créateurs ont révélé le premier concurrent de l’émission – la chanteuse Neha Bhasin !

« Bigg Boss OTT », qui sera diffusé sur Voot, introduira un facteur « janta ». Le nouveau format donnera à l’homme du commun les pouvoirs inhabituels de « Bigg Boss OTT » en leur permettant de sélectionner les candidats et le séjour, les tâches et la sortie des candidats de l’émission.