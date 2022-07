Karan Johar passe en revue le film d’Alia Bhatt et demande à Shah Rukh Khan “de s’incliner”

Mercredi, la réalisatrice de Bollywood, Karan Johar, s’est rendue sur les réseaux sociaux et a fait l’éloge d’Alia Bhatt après avoir regardé son prochain film. Il a revu le film et écrit un message de félicitations pour elle sur Instagram.

Partageant l’affiche du film, Karan Johar a écrit une note sincère pour sa “petite fille” Alia Bhatt. Il a également mentionné Shah Rukh Khan et sa femme Gauri Khan, architecte d’intérieur, pour avoir donné le «feu vert» au film. Il a demandé au couple de “s’incliner” dans sa publication Instagram.

Il a écrit: “Une première réalisatrice tellement assurée qu’elle vous aspire dans le vortex de #Darlings comme un vétéran de bonne foi! Équilibrer l’humour (sombre et conversationnel) avec un sujet sensible est un énorme défi en soi, mais l’équipe de ce film noir nuancé et exceptionnellement solide le relève et sort vainqueur victorieux ! Tellement amusant! Tellement percutant et tellement engageant ! Tout à la fois!”





Karan a ajouté: “@aliaabhatt @shefalishahofficial @itsvijayvarma @roshan.matthew sont FANTASTIQUE !!! C’est le meilleur ensemble d’acteurs que j’ai vu depuis longtemps ! BRAVO! Saluez Jasmeet quel début !!!! J’ai hâte de voir plus de votre travail! Félicitations, ma petite fille @aliaabhatt, quelle décision courageuse de commencer votre parcours de productrice… que le soleil brille éternellement sur vos décisions de contenu ! »

Il a poursuivi: “@gaurikhan @iamsrk @redchilliesent @_gauravverma prends un BOW !! Quel film FIER au feu vert !!! Que la force soit toujours avec vous ! Alors finalement Mes chéris ne manquez pas #darlings le 5 août uniquement sur @netflix_in…..c’est un film 5 étoiles !” Réagissant à son post, Netflix India a commenté : “@karanjohar Ce post est tout ce que nous ressentons pour Darlings, et plus!”

En parlant du film, Alia a déclaré à ANI : « Darlings occupe une place très spéciale dans mon cœur, c’est aussi mon premier film en tant que producteur avec Red Chillies. Nous sommes très fiers et heureux de la façon dont le film a pris forme et nous espérons qu’il divertira et engagera le public du monde entier.

Darlings est une comédie dramatique sombre qui explore la vie d’un duo mère-fille essayant de trouver sa place à Mumbai, recherchant le courage et l’amour dans des circonstances exceptionnelles tout en luttant contre vents et marées. Shefali Shah joue la mère d’Alia et Vijay Varma joue son mari dans le réalisateur Jasmeet K Reen.

L’équipe classique de Vishal Bhardwaj et Gulzar a composé et écrit la bande originale de Darlings et par conséquent, il y a d’énormes attentes vis-à-vis de l’album du film. Prévu pour sortir sur Netflix le 5 août, le film présente également l’acteur malayalam Roshan Mathew qui a fait ses débuts à Bollywood avec Choked d’Anurag Kashyap, qui est également sorti sur Netflix en 2020.