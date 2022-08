Karan Johar partage une vidéo BTS amusante alors qu’il termine le film de Ranveer Singh-Alia Bhatt

Karan Johar a enfin terminé le tournage de son prochain réalisateur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani mettant en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux avec les acteurs vétérans Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan jouant des rôles clés. Le cinéaste a mis en ligne une vidéo amusante des coulisses du dernier jour de tournage le matin du lundi 1er août.

Partageant le clip, Karan a exprimé sa joie de retourner au fauteuil du réalisateur six ans après son dernier film Ae Dil Hai Mushkil en écrivant : “C’est un film parlant sur un morceau de mon cœur… un kahani qui est devenu un voyage qui Je me tiendrai près de moi pour toujours! Je me suis assis dans le fauteuil du réalisateur après de nombreuses années et j’avais l’impression de rentrer à la maison.

Karan, qui anime également actuellement la septième saison de son émission de chat populaire Koffee With Karan, a également remercié les acteurs et l’équipe en poursuivant : “Nous avions des légendes et des superstars sur le plateau et devant la caméra – elles étaient magiques ! Derrière la caméra, ce n’était rien de moins que magique non plus avec mon équipe A, mes piliers de force. Merci à tous ceux qui ont travaillé sans relâche et avec passion pour ce kahani… Je vous en serai éternellement reconnaissant.





Ce qui semble plutôt surprenant, c’est le fait qu’à la fin du clip, il est mentionné que le film sortira en salles l’année prochaine sans sa date de sortie prévue du 10 février 2023. Il y avait eu des rapports plus tôt que la comédie familiale romantique obtiendrait reporté et il semble que les rumeurs soient en effet vraies.

LIRE | Karan Johar reporte Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani pour éviter un affrontement avec la star de Kartik Aaryan Shehzada ?

Pendant ce temps, Alia Bhatt avait terminé sa partie du tournage du film la semaine dernière et le dernier jour, elle a été vue en train de danser sur la chanson Channa Mereya sur les plateaux, la chanson présentée sur son mari-acteur Ranbir Kapoor dans le dernier film de Karan Ae Dil Hai Mouchkil.