Karan Johar partage une photo rare d’Aditya Chopra le jour de son anniversaire, le petit Aryan Khan y figure aussi

Bien qu’il ait pu donner plusieurs tubes comme «Dilwale Dulhania Le Jaenge» et «Rab Ne Bana Di Jodi», il a rarement été mis sur écoute. Oui, nous parlons d’Aditya Chopra qui a eu 50 ans aujourd’hui. Dirigeant les studios YRF depuis les coulisses, il est une force avec laquelle il faut compter dans l’industrie cinématographique hindi et encore très rarement il attire les projecteurs des médias ou a des photos de lui inondant Internet. En fait, il y a une blague qu’il n’existe même pas!

Pour dissiper tous les doutes sur l’existence d’Aditya à l’occasion de son 50e anniversaire, son ami proche et cinéaste-producteur Karan Johar a pris son compte Instagram à l’occasion de la journée spéciale du cinéaste, pour partager une note sincère.

Rappelant des souvenirs, des films et des moments, KJo a décrit Aditya comme un «visionnaire imparable». En plaisantant, il a également mentionné que Aditya Chopra existe!

Partageant une photo de retour d’il y a deux décennies en compagnie d’Aditya, Karan Johar a écrit: « Et juste comme ça, il a 50 ans! Tant de souvenirs … tant de films … tant de moments … Il reste un visionnaire imparable! Silencieusement et prend solidement le manteau du studio et crée des baromètres pour tout le monde! Joyeux anniversaire à mon mentor, meilleur ami et chachu à mes enfants! Je t’aime tellement Adi! (oui oui il existe !!). «

Il a révélé que la photo avait été cliquée à Goa et avait été cliquée par nul autre que leur ami proche, la superstar Shah Rukh Khan. Karan a également laissé entendre que le petit enfant sur la photo était Aryan Khan.

Karan a ajouté: « Photo gracieuseté de @iamsrk avec nous étant des oncles consciencieux à Goa! Il y a deux décennies! »

Pour l’inverse, le premier film d’Aditya Chopra, «Dilwale Dulhania Le Jayenge», mettait en vedette Shah Rukh Khan en tête tandis que Karan Johar essayait un caméo dans ce film.