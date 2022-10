Karan Johar partage une note énigmatique sur les jours de “kismat” après avoir quitté Twitter ; à quoi fait-il allusion ?

Karan Johar est l’un des cinéastes les plus célèbres d’Inde et est connu pour ses films tranche de vie et a également acquis une grande renommée pour d’autres raisons. Par exemple, son émission Café avec Karan a toujours suscité des controverses et a également été souvent critiqué pour la même chose. Tous les fans de KJO savent qu’il a supprimé son compte Twitter car il voulait faire de la place pour “plus d’énergies positives”. Hier soir, il a partagé une publication énigmatique sur son histoire Instagram qui disait : “Mahnat raston pe dhakke kha rahi hai aur kismat mahalon mein raaj kar rahi hai.” S’il est traduit de manière vague, cela signifie que parfois le travail acharné est vain et que le destin alias qismat frappe plutôt bien pour les personnes non méritantes. On ne sait pas pourquoi le cinéaste a partagé cette note cryptée sur son fil de médias sociaux.

Ici, jetez un œil au dernier message cryptique de Karan Johar sur Instagram.

Plus tôt, lorsque Karan avait supprimé son compte Twitter, il avait mentionné qu’il voulait se créer une zone remplie de positivité. N’est-ce pas incroyable? Dans son émission Koffee With Karan; le cinéaste avait parlé de la façon dont il gérait la négativité et la haine qu’il avait sur les réseaux sociaux. Il avait révélé qu’il s’était immunisé contre le même et avait développé une peau épaisse autour du même. Il a dû suivre des séances de thérapie et suivre un traitement pour faire face à ses problèmes d’anxiété. En parlant de Karan, il est très actif sur Instagram et a récemment été vu à la fête de Diwali organisée par Ayushmann Khurrana et Tahira Kashyap. C’était vraiment une affaire de stars. Côté travail, il travaillera ensuite sur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et préparera également la prochaine saison de son émission à succès.