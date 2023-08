Karan Johar partage un premier regard intense sur Kill, la vedette de Lakshya Lalwani, le film sera présenté en première au TIFF 2023

Lakshya Lalwani fera enfin ses débuts à Bollywood avec Kill de Dharma Productions.

Karan Johar vient de dévoiler un premier aperçu glaçant du film Kill, avec Lakshya Lalwani en tête. La photo montre le chef regardant vers l’avant avec une entaille sanglante sur la joue gauche, tenu avec un couteau sur le cou. Le cinéaste a également révélé que le film sera présenté en première au prestigieux Festival international du film de Toronto (TIFF) 2023.

Karan s’est rendu sur Instagram vendredi et a partagé le premier regard intrigant du film, mettant en vedette Lakshya. Dans la légende, il a écrit : « Le voyage commence au Festival international du film de Toronto ! « KILL » – un film bourré d’action avec Lakshya – le prochain héros d’action à surveiller. Réalisé par Nikhil Nagesh Bhat, le film sera présenté en première à Midnight Madness au TIFF 2023. Restez à l’écoute, l’affiche et le teaser officiels seront bientôt annoncés.

Le film a été réalisé par Nikhil Nagesh Bhat et est l’un des 10 films sélectionnés pour être projetés dans le programme Midnight Madness au TIFF. Le festival débutera le 7 septembre et se terminera le 17 septembre. Le thriller a été produit conjointement par Dharma Productions et Sikhya Entertainment.





La star du film Lakshya Lalwani, également connue sous le nom de Laksh, est un visage connu dans le circuit de la télévision, ayant joué dans de grandes émissions à succès comme Warrior High, Adhuri Kahaani Hamari et Pardes Mein Hai Mera Dil. Il a joué le rôle principal dans Porus, l’émission de télévision indienne la plus chère jamais réalisée.

Lakshya avait signé un contrat de trois films avec Dharma Productions et devait être lancé avec Dostana 2 avant que le film ne soit mis de côté. Il a également été signé pour Bedadhak, qui était également censé être le premier film de Shanaya Kapoor, mais ce film a également été retardé. Il semble que l’acteur va enfin faire ses débuts au cinéma maintenant avec Kill. Il a également Aaghat, face à Tanya Maniktala, dans le pipeline.