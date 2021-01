Le cinéaste Karan Johar a partagé une photo de ses enfants Yash et Roohi, qu’il a étiquetés avec amour comme ses bébés rappeurs. Karan a posté la photo sur Instagram, où ses enfants Yash et Roohi sont vêtus de vêtements colorés et de grosses lunettes de soleil.

« Je ne suis pas sûr d’avoir une bonne influence sur la mode ….. mes bébés rappeurs à la maison! » Karan a écrit à côté de l’image, qui compte actuellement environ 189 000 likes. L’acteur Ranveer Singh a laissé tomber les emojis de cœur et d’amour dans la section des commentaires.

Johar a accueilli ses enfants en 2017 par maternité de substitution. Sa fille a été nommée Roohi – une réorganisation du nom de la mère du cinéaste Hiroo – et le fils a été baptisé Yash – après le défunt père de Johar.

Le réalisateur est actuellement occupé avec son prochain réalisateur intitulé Takht. Le film met en vedette Ranveer Singh, Kareena Kapoor Khan, Alia Bhatt, Vicky Kaushal, Anil Kapoor, Bhumi Pednekar et Janhvi Kapoor, et marquera le retour de Johar à la direction du grand écran pour la première fois depuis sa sortie en 2016 Ae Dil Hai Mushkil.

Takht est un drame historique sur la rivalité pour le trône moghol entre Aurangzeb et son frère Dara Shukoh. Alors que Ranveer joue Dara, Vicky est jeté comme Aurangzeb.