Karan Johar partage des photos BTS de SRK, la vedette de Saif, Preity l’appelle son “film heureux le plus triste”

Avec Shah Rukh Khan, Preity Zinta et Saif Ali Khan dans les rôles principaux, le drame romantique émotionnel Kal Ho Naa Ho est sorti le 28 novembre 2003. Alors que le film tournait il y a 19 ans, son producteur et scénariste Karan Johar a partagé derrière- les coulisses des photos inédites du film sur son Instagram.

“Toute une vie de souvenirs, en un clin d’œil ! Ce film m’a donné bien plus que cela – il m’a donné de la joie, des liens indestructibles, un objectif différent pour raconter des histoires et bien sûr – le dernier plateau de tournage sur lequel je pouvais être avec mon père . Et pour ça, je serai éternellement reconnaissant envers ce film!”, Karan a légendé son post.





Preity, qui a joué l’intérêt amoureux de Shah Rukh et Saif, Naina, dans la réalisation de Nikkhil Advani, s’est rendue sur son Instagram et a partagé sa scène préférée avec Shah Rukh du film et a écrit : “Se souvenir de Kal Ho Naa Ho à l’occasion de son anniversaire ce week-end de Thanksgiving. C’est une de mes scènes préférées du film parce que plusieurs pages de dialogue ont été tournées en une seule grande prise. Plus tard, quelques gros plans ont été ajoutés. Cette scène parle de gratitude et d’appréciation de ce que nous avons dans notre présent. C’était mon film heureux le plus triste . Tellement reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire partie des films et du cinéma que j’apprécie et auxquels je crois.”





Outre les trois principaux protagonistes, le film avait une distribution d’ensemble comprenant Jaya Bachchan, Sushma Seth, Reema Lagoo, Lillete Dubey et Delnaaz Paul dans des rôles clés. Sonali Bendre a joué un bref rôle dans le film dans lequel Sanjay Kapoor a également fait une apparition sur un seul écran en tant que son mari.

Kal Ho Naa Ho a également reçu plusieurs distinctions, dont deux National Film Awards pour la meilleure direction musicale au trio Shankar-Ehsaan-Loy, et le meilleur chanteur de lecture masculin à Sonu Nigam pour sa belle interprétation de la magnifique chanson titre écrite par Javed Akhtar.

LIRE | Malaika Arora se souvient que Shah Rukh Khan craignait qu’elle ne s’envole du train en tirant sur Chaiyya Chaiyya