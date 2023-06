Karan Johar ne voulait pas que Kajol mais Aishwarya Rai Bachchan joue l’héroïne principale dans K3G ; voici pourquoi il a changé d’avis

Oui vous avez bien lu, il fut un temps où Karan Johar avait lui-même avoué qu’il ne voulait pas que Kajol mais Aishwarya Rai Bachchan joue le rôle d’Anjali dans Kabhi Khushi Kabhie Ghum et joue la principale dame de Shah Rukh Khan, car à cette époque Kajol était mariée à Ajay Devgn et elle voulait fonder une famille, alors KJo a pensé que l’actrice ne serait pas intéressée à faire le rôle, dans une de ses interviews qui a refait surface sur internet,

Karan Johar aurait dit à Komal Nahta : « Quand j’étais au casting pour Kabhi Khushi Kabhie Ghum, j’ai appris que Kajol ne pourrait pas faire le film parce qu’elle était mariée et qu’elle voulait peut-être fonder une famille. J’ai pensé que je le ferais. approcher Aishwarya. Ce jour-là, à 15 heures, j’ai atteint le studio de Kajol et j’ai pensé qu’elle dira non, nous verserons quelques larmes et je partirai. Bien sûr, je me sentais mal parce que Kajol avait déjà travaillé avec moi. Il a en outre ajouté dans la même interview, « Mais je ne sais pas ce qui a changé; Kajol voulait en fait faire le film. Donc, je ne suis pas allé rencontrer Aishwarya. Mais Aishwarya était mon choix, et après cela, la série de ‘ manquant’ a commencé ».

Alors qu’il aurait été pendant le tournage, Kabhi Khushi Kabhie Ghum Kajol a fait une fausse couche et en a été brisé. Mais aujourd’hui, elle est l’heureuse maman de Nysa et Yug, qui sont tous adultes, et aujourd’hui on ne peut pas imaginer K3G sans Kajol. Eh bien, elle était censée faire ce film.