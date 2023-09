Karan Johar ne tarit pas d’éloges sur la patience de Ranbir Kapoor ; dit qu’il ne perdra pas son sang-froid même s’il doit attendre 14 heures sur le plateau

Ranbir Kapoor est une star qui intéresse toujours les gens. Le descendant du clan Kapoor est connu comme un artiste puissant. Bien qu’il ait livré une belle performance après l’autre, Ranbir Kapoor a toujours été plus présent dans l’actualité pour sa vie personnelle. Qu’il s’agisse de son mariage avec Alia Bhatt ou de sa vie amoureuse, l’accent a été mis sur la vie personnelle de Ranbir Kapoor. Même s’il a été dit qu’il n’avait pas de relations publiques, beaucoup ont refusé de le croire étant donné qu’il est toujours dans l’actualité. Karan Johar a maintenant confirmé que Ranbir Kapoor n’avait effectivement aucun PR. Le cinéaste a réalisé une longue interview avec Mid Day Hitlist.

Karan Johar renverse le morceau sur Ranbir Kapoor

Karan Johar a déclaré que Ranbir Kapoor est la personne la plus détendue. Il a déclaré que Ranbir Kapoor avait passé des heures sur un plateau de tournage. Il a dit qu’il ne se mettrait pas en colère même si vous le faisiez attendre 14 heures. Karan Johar a déclaré que RK Junior voulait seulement savoir ce qui se passait dans la tête de son réalisateur lorsqu’il travaillait sur un film. Il a également confirmé que Ranbir Kapoor n’a ni PR ni manager. Il semble que le garçon de Kapoor tient un journal de rendez-vous sur son téléphone. Il contient tous les détails comme le moment où il doit tourner, ses jours de congé, les dates disponibles et le montant d’argent qu’il a reçu. Karan Johar a déclaré que Ranbir Kapoor est extrêmement autonome à cet égard.

Les internautes accusent Karan Johar de blanchir son image

Inutile de dire que Ranbir Kapoor a fait l’actualité après qu’Alia Bhatt ait déclaré qu’il n’aimait pas quand elle portait du rouge à lèvres. On dirait qu’il lui dit de l’essuyer. De nombreux internautes sur Reddit ont déclaré qu’il semblait que Karan Johar était en train de blanchir l’image de la star du Brahmastra. D’autres ont déclaré qu’il y avait eu des cas où Ranbir Kapoor avait perdu son sang-froid face aux paparazzi. Ses fans ont déclaré : « C’est exactement ce que tous ses co-stars et réalisateurs disent depuis plus d’une décennie. Pas étonnant que les gens disent que c’est génial de travailler avec lui. »

Ranbir Kapoor sera vu ensuite dans Animal. Le film est réalisé par Sandeep Reddy Vanga qui l’a qualifié de meilleur acteur du cinéma indien. Animal est un film mafieux dans la lignée du Parrain. Les promos ont suscité beaucoup de curiosité partout.