Karan Johar massivement trollé pour son “obsession pour Alia Bhatt” sur Koffee avec Karan

La saison 7 de Koffee With Karan a vu Kriti Sanon et Tiger Shroff faire des révélations majeures sur leur vie, à commencer par leur vie amoureuse. De leur rapport aux films, Karan Johar leur a parlé de beaucoup de choses, et les acteurs ont aussi fait de croustillantes révélations. Cependant, Karan est maintenant suivi sur les réseaux sociaux, et la raison en est Alia Bhatt. Les gens sur les réseaux sociaux en ont assez de l’obsession de Karan pour Alia. De plus, dans chaque épisode de Koffee With Karan 7, il mentionne le nom de l’actrice.

Cela s’est produit lors de sa conversation avec Kriti Sanon sur la concurrence avec ses contemporains, lorsque KJO a mentionné qu’Alia Bhatt est appelée la meilleure actrice du pays. Même si Kriti a eu une bonne réponse à la question, les internautes trollent massivement Karan pour avoir délibérément pris le nom d’Alia. “Karan Johar doit regarder plus de films, pas seulement des films mettant en vedette Alia Bhatt, c’est terrible”, a écrit un utilisateur de Twitter. Voici quelques tweets :

Karan Johar doit regarder plus de films, pas seulement des films mettant en vedette alia bhatt, c’est terrible https://t.co/orGtfsDeUY – lecteur de couverture de kohli (@kohlified_) 1er septembre 2022

Karan Johar enfonce tout le monde dans la gorge d’Alia en tant qu’acteur prodigieusement fantastique de cet univers vraiment pathétique. Elle est une actrice assez moyenne avec des scripts réussis quoique meilleurs que les autres nepokids wahiyat. Chez les chéris, elle n’était nulle part près de Shefali Shah. — PN (@PN7643) 1er septembre 2022

Invitée : *Respire* Karan Johar : Savez-vous qu’Alia respire mieux que vous ? https://t.co/KWKzCGIByq – Broski (@kiritotwts) 1er septembre 2022

Même si j’aime alia

A cause de karan, je vais arrêter de l’aimer 🌝

Peut-il jamais être un hôte neutre 😑 https://t.co/8DAwbXKDpn — Noor ✨ (@doiknowyou1_) 1er septembre 2022

Auparavant, le cinéaste avait été accusé d’avoir été partial envers Janhvi Kapoor et d’avoir posé des questions brutales à Sara Khan. Karan a parlé de “l’éducation” de Sara, expliquant comment Janhvi avait été élevée comme une “princesse” chez elle et que Sara n’avait pas grandi avec une “ambiance de papa protecteur”. Ces questions ont été jugées intrusives par certaines personnes sur Internet, qui ont également déclaré que Karan semblait favoriser Janhvi.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici