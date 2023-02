Karan Johar laisse tomber des «ensembles magnifiques» invisibles du mariage de Sidharth Malhotra-Kiara Advani

Le cinéaste Karan Johar a partagé ses looks glamour de la cérémonie de mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani. Karan a partagé trois looks dans la première série de photos. Pour l’occasion du matin, il a choisi une kurta cramoisie imprimée, surmontée d’une dupatta bordée de rouge vif et de jaune. Dans un autre, Karan arborait un ensemble en argent, plein de travail zari. Karan a également affiché une kurta en velours avec un châle brodé. Karan arborait une bague king-size avec toutes ses tenues. Plus tard, Karan a partagé un autre tas de photos avec des amis. Shahid Kapoor et Mira Kapoor ont partagé une image avec le cinéaste

S’adressant à Instagram vendredi, Karan a partagé une publication de carrousel avec différentes photos et l’a sous-titrée : “C’était un shaadi tellement chaleureux et intime… Et c’était le plus amusant de s’habiller pour mere do yaars ki shaadi ! Bénédictions à Sid et Kiara et tant d’amour pour le magicien non-conformiste et merveilleux @manishmalhotra05 @manishmalhotraworld non seulement pour s’être surpassé pour la mariée et le marié, mais aussi pour m’avoir donné les plus beaux ensembles pour célébrer le couple amoureux !!!! Manish tu es le meilleur ! Je t’aime !!!”

Connu pour être un entremetteur dans l’industrie, Karan aurait également joué Cupidon pour Sidharth-Kiara. Peu de temps après leur mariage, le réalisateur-producteur s’est rendu sur Instagram pour leur écrire une note sincère. Karan a écrit : “Je l’ai rencontré il y a une décennie et demie… Silencieux, fort et toujours aussi sensible… Je l’ai rencontrée de nombreuses années après… silencieux, fort et si sensible à parts égales… Puis ils se sont rencontrés l’autre et moi avons réalisé à ce moment-là que ces deux piliers de force et de dignité peuvent créer un lien irremplaçable et créer ensemble l’histoire d’amour la plus magique… Les regarder est un conte de fées enraciné dans la tradition et la famille… Alors qu’ils échangeaient leurs vœux sur un mandap de mohabbat, tout le monde autour d’eux sentait le pouls… sentait l’énergie… Je me suis assis fier, ravi et débordant d’amour pour eux deux ! Je t’aime Sid… Je t’aime Ki… Qu’aujourd’hui soit ton éternité.” Sidharth et Kiara se sont mariés en présence d’amis et de leur famille le 7 février dans un fort de luxe du Rajasthan.