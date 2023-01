Karan Johar-Kartik Aaryan Beef Over ? Reddit obtient des vibrations ‘Dosti’ alors que KJo Hypes Up ‘Shehzada’

Karan Johar vient de faire l’éloge de la bande-annonce du prochain film de Kartik Aaryan, Shehzada, et Internet se demande si la rumeur de brouille entre le réalisateur et l’acteur touche enfin à sa fin. Les deux semblaient avoir eu des retombées sur une refonte de Dostana 2. Kartik était censé jouer dans le réalisateur KJo aux côtés de Janhvi Kapoor et alors qu’il avait déjà commencé à tourner pour cela, Dharma Productions avait publié une déclaration disant que le film serait refondu. Plus tard, lorsqu’on a demandé à Kartik si un incident comme celui-ci pouvait l’affecter, sans expérience dans l’industrie cinématographique, l’acteur avait répondu: «Je me concentre uniquement sur mon travail. C’est tout ce que je voudrais dire à ce sujet. Regardez ma programmation (de films) (en ce moment).

La rupture entre les deux stars est donc un secret de polichinelle pour les fans. Ainsi, lorsque Karan Johar a profité de ses histoires Instagram pour faire l’éloge de la bande-annonce, ils ont été agréablement surpris. “Masaale se bharpoor aur divertissement ka zabardast tadka ! Félicitations à l’équipe Shehzada !!!”, a écrit Karan dans sa story. Kartik figurait également parmi les personnes taguées.

“C’est officiel les gars !!!! Kartik aur KJo ki dosti ho gyi [sic]”, a été le verdict sur Reddit.

Après avoir donné deux coups sûrs consécutifs avec Bhool Bhulaiyaa 2 et Freddy, Kartik Aaryan est de retour avec Shehzada. Réalisé par Rohit Dhawan, le film met également en vedette Kriti Sanon, Manisha Koirala, Paresh Rawal, Ronit Roy et Sachin Khedekar. Shehzada verra Kartik emballer de solides coups de poing alors qu’il assume le rôle d’un héros d’action. Cependant, il ne lâche pas son humour caractéristique.

Shehzada est un remake d’Ala Vaikunthapurramuloo d’Allu Arjun et promet d’être soutenu par de la comédie, du drame et de la romance en plus de l’action. Dans le film, Manisha Koirala jouera également la mère à l’écran de Kartik Aaryan, reprenant le rôle de Tabu de l’original. Shehzada met également en vedette Paresh Rawal, Sachin Khedekar et Ronit Roy dans des rôles clés. Pritam a composé des pistes pour le film. Il est financé par Bhushan Kumar, Allu Arvind, Krishan Kumar, S Radha Krishna et Aman Gill.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici