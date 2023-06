Karan Johar honoré au Parlement britannique ; Anil Kapoor, Tiger Shroff et d’autres le félicitent

Le cinéaste Karan Johar a partagé un message après avoir été honoré au Parlement britannique à Londres. S’adressant à Instagram mardi soir, Karan a également publié des photos de Londres. Sur la première photo, Karan tenait un cadre photo de la lettre qu’il avait reçue alors qu’il se tenait devant le Parlement britannique à Londres. La deuxième photo a été cliquée à l’intérieur de la salle lorsqu’il a été honoré. Pour l’événement, Karan a opté pour une tenue noire. Partageant les photos, Karan a légendé le message : « Aujourd’hui a été une journée si spéciale ! J’ai de la chance et je suis profondément reconnaissant d’être honoré au Parlement britannique, à Londres, par le estimé Baronne Verma de Leicester. Nous avons fêté mes 25 ans en tant que cinéaste dans l’industrie cinématographique et j’ai également lancé le teaser de #RockyAurRaniKiiPremKahaani ! »

Il a également ajouté : « C’est un de ces jours où je me pince et réalise que les rêves deviennent réalité. Merci à tous pour l’amour sans faille que vous m’avez montré dans mon voyage. Et je vous promets qu’il y a plus à venir !