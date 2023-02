Karan Johar frappe Priyanka Choudhary; Lulia Vantur entre dans le show de Salman Khan

À l’approche de la finale, la soif de gagner s’intensifie parmi les colocataires de COLORS’ Bigg Boss 16. Après la dernière nomination et la tâche de capitaine, les finalistes de la saison arrivent au dernier Weekend Ka Vaar organisé par l’une des plus grandes stars du divertissement, Karan Johar.

L’épisode de ce soir est rempli de vérifications de la réalité, libérant des émotions refoulées et des performances de danse passionnantes. Le seul concurrent à être dans la ligne de mire de l’hôte Karan est Archana Gautam, dont le désir de gagner la saison était palpable tout au long de la semaine. Dans l’épisode de ce soir, Karan réprimande Archana pour sa vengeance sous prétexte d’accomplir la tâche en argent et lui dit que la vengeance était clairement visible sur son visage. Il dirige l’attention d’Archana vers l’œil enflé de Shiv Thakare et la tient pour responsable. Karan sera également vu dénigrer Priyanka Choudhary pour ne pas avoir d’amis et nouer de vraies relations avec les candidats.













La tâche du prix en argent a mis en évidence jusqu’où certains candidats peuvent aller pour leurs ambitions et cela a suscité beaucoup d’émotions qui ont été refoulées depuis. Dans cet épisode, les colocataires ont la chance de se défouler avec l’entrée des stars de “Shiv Shastri Balboa” Anupam Kher et Neena Gupta. Les deux acteurs chevronnés leur confient la tâche d’évacuer leurs “bhadaas” en frappant l’image de la personne qui les a le plus ennuyés. Il sera intéressant de voir à qui appartient le côté récepteur de qui ‘bhadaas’.





Le drame et la tension dans la maison se dissipent avec l’entrée de la chanteuse Iulia Vantur, dont la chanson récente “Raat Baaki” fait fureur. La magnifique chanteuse invite les candidats à danser sur des chansons populaires de Bollywood. Priyanka Chahar Choudhary danse sur le numéro de cabaret populaire ‘Piya Tu’, Nimrit Kaur Ahluwalia groove avec une grâce envoûtante sur ‘Salaam-e-ishq’, et Shiv Thakare fait tomber la baraque avec ses mouvements de tueur pour ‘Gandi Baat’. Ne manquez pas ces performances divertissantes dans l’épisode de ce soir.

