Karan Johar fait ses adieux à Twitter ; supprime son compte pour CETTE raison [Read details]

Karan Johar a fait ses adieux à Twitter en révélant qu’il créait un espace pour les “énergies positives”. Le cinéaste a écrit dans son dernier tweet qui n’est pas disponible maintenant. Le cinéaste est souvent trollé. Aujourd’hui, il a partagé un dernier tweet qui disait “Au revoir Twitter”. Il a désactivé son compte. Les utilisateurs des médias sociaux ont écrit que l’énergie positive et la paix sont plus cruciales que n’importe quelle plate-forme de médias sociaux. Un autre lui souhaita au revoir et lui écrivit qu’ils le reverraient à Jhalak Dikhla Jaa.

Un troisième utilisateur du Myanmar a donné à Karan de bonnes vibrations et a dit: “En attendant plus de vos arts cinématographiques”. Karan est souvent qualifié de « porte-drapeau du népotisme ». Il a parlé de la même chose dans l’un des épisodes récents de Koffee With Karan Saison 7. Il a également parlé de sa santé mentale et a révélé comment la thérapie l’avait aidé lors d’un dernier segment de Koffee With Karan Saison 7. Il a révélé qu’il avait développé un épais peau au fil des ans et ça ne le dérange pas quand il lit des trucs pathétiques.

Consultez le dernier message Twitter de Karan Johar.

Le cinéaste a le sentiment que même ses enfants sont maltraités et il pense que ce sont les moments où il veut tout quitter. Karan a l’impression que tout le monde peut parler de lui, de sa sexualité et tracer toutes les théories du complot qu’ils ont créées. Cela ne l’affecte pas et ce n’est pas comme s’il n’avait pas suivi de thérapie et n’avait pas eu de problèmes dans le passé.

Karan a fait face à de nombreuses critiques avec son émission “Koffee with Karan Season 7”. Il a été trollé alors qu’elle montrait Alia dans la majorité des épisodes. Un utilisateur de Twitter avait également écrit que s’il y avait un jeu à boire où ils devaient tirer à chaque fois que Karan mentionnait le nom d’Alia, tout le monde serait ivre à la fin de l’épisode.