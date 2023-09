Karan Johar « époustouflé » par Jawan de Shah Rukh Khan ; fait l’éloge de Nayanthara, Vijay Sethupathi, Deepika Padukone, Atlee

Karan Johar a fait l’éloge de Shah Rukh Khan, Atlee, Nayanthara, Vijay Sethupathi, Ridhi Dogra et Sanya Malhotra après avoir regardé Jawan.

Le cinéaste de Bollywood Karan Johar s’est rendu jeudi sur Instagram et a félicité l’équipe de Jawan. Le réalisateur a déclaré qu’il avait été époustouflé par le film de Shah Rukh Khan et a écrit une note pour Atlee, Deepika Padukone, Nayanthara et Vijay Sethupathi.

Partageant l’affiche, Karan a écrit : « OMFG !!!!! Je suis en retard à cette fête !!!! Mais quelle fête c’est !!!! @atlee47 sort du stade… c’est le genre de film de montée d’adrénaline avec beaucoup d’émotion qu’incarne le cinéma indien et ce film se perfectionne !!!! A été époustouflé par l’audace cinématographique de chaque image !!!! Comme tout le monde était bon !!! @sanyamalhotra_ @pillumani tellement tellement bon ! L’ensemble entier !





Il a en outre écrit : « Le magnifique et fabuleux @nayanthara @actorvijaysethupathi est tellement brillant ! A été fascinée par @deepikapadukone, elle a acheté tellement de gravité de sa part et l’a possédée comme un vétéran de bonne foi !!!! DP et que dire de Bhai @iamsrk… il n’est pas seulement une force irremplaçable de la nature mais représente la méga-célébrité d’une manière que lui seul peut !!!!! C’est l’empereur et nous nous inclinons en admiration… si vous n’avez pas vu #jawan alors vous ne savez pas ce que vous ratez !!!! @redchilliesent @_gauravverma @poojadadlani02 mon producteur préféré @gaurikhan…. Toutes nos félicitations !!! Alerte Juggernaut ! »

Le thriller d’action vedette de Shah Rukh Khan, Nayanthara et Vijay Sethupathi, Jawan, a déjà été considéré comme un blockbuster de tous les temps. Les fans et les critiques l’ont adoré et SRK est en train de recueillir des éloges pour son double rôle. Depuis la sortie de Jawan, Shah Rukh répond aux tweets des fans et partage des vidéos de réaction sur son X (anciennement Twitter).

Après SS Rajamouli, Mahesh Babu, Mahesh Bhatt, Soni Razdan, Riteish Deshmukh et plusieurs autres célébrités, sa co-star de Dilwale (2015), Varun Dhawan, a partagé sa critique de Jawan. Récemment, Varun a regardé le dernier film de Shah Rukh Khan et a partagé son point de vue à ce sujet sur X. Mercredi, Varun a tweeté : « #jawaan est un truc à succès. @iamsrk est à la hauteur en tant qu’acteur et superstar. Je me suis tellement amusé. Comme un enfant dans un magasin de bonbons. Chaque instant magnifiquement exécuté par @Atlee_dir Anna kya baat hain sirr super stuff. «

Shah Rukh Khan a réagi à son tweet et lui a donné une réponse décalée. SRK a écrit : « Merci mon homme !!! Un enfant dans un magasin de bonbons est une bonne façon de te décrire… ha ha !!! Amour, santé et je te souhaite toujours le meilleur. »