Karan Johar écrit une note d’appréciation pour Ranveer Singh, dit “pas d’agenda marketing …”

Tout le monde connaît l’amitié étroite de Karan Johar avec Ranveer Singh. Les deux sont fréquemment vus ensemble, et selon Karan, il lui donne même des tenues cool.

Le réalisateur a récemment écrit une note émotionnelle et pleine de sentiments pour Ranveer.

S’adressant à Instagram, Karan a écrit: “Alors…. Il n’y a pas d’occasion… pas d’agenda marketing… pas de lancement à venir ! Rien! C’est juste un sentiment que j’ai et que j’ai envie de partager avec tout le monde ! J’ai appris à aimer Ranveer Singh ! L’homme! La personne! La Boule d’amour qu’il est ! Sa capacité à faire en sorte que tous ceux qu’il rencontre se sentent si spéciaux… l’amour qu’il dégage et qui consume son être et toute son aura… sa passion d’exprimer chaque petit geste d’amour…. Pendant toute la durée de mon film, je l’ai observé de près et de loin à quel point il est solide ! Oui il a ses idiosyncrasies d’artiste mais c’est ce qu’on voit si bien traduire sur celluloïd ! Il est donc autorisé ! Sur le plan personnel, j’ai été tellement touché à tant d’occasions rien que par sa générosité d’esprit ! Je t’aime Ranveer! Ne perdez jamais de vue ce « bon bacha » pour lequel vous avez été élevé. »





Pour les non-initiés, selon Hindustan Times, la lettre écrite par l’organisation à Ranveer se lit comme suit : “Salutations des personnes pour le traitement éthique des animaux (PETA) Inde, le groupe de défense des droits des animaux le plus connu du pays, avec plus de 2 millions de membres et Nous avons vu votre séance photo qui a fait tourner les têtes dans Paper Magazine, et nous espérons que vous abandonnerez également le pantalon pour nous.

“Pour promouvoir la compassion pour les animaux, envisagerez-vous d’apparaître dans une publicité nue de PETA Inde avec le slogan” Tous les animaux ont les mêmes parties – Essayez végétalien “? J’ai joint une image de référence mettant en vedette Pamela Anderson pour votre lecture”, la lettre signée par le vice-président des célébrités et des relations publiques, PETA Inde, lit plus loin.

Il mentionne même : « Vous seriez en excellente compagnie. Certaines célébrités sans viande qui ont aidé PETA Inde et d’autres entités de PETA à promouvoir l’alimentation à base de plantes incluent Anushka Sharma, Joaquin Phoenix, Kartik Aaryan et Natalie Portman.