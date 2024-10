Karan Johar dit qu’il soutient Vasan Bala malgré les faibles revenus du box-office de Jigra : « Toujours et pour toujours » | Bollywood

Karan Johar a récemment montré son soutien à Vasan Bala malgré la collection tiède de Jigra au box-office. Vasan avait partagé un lien de l’histoire Instagram d’Alia Bhatt, reconnaissant le soutien qu’il avait reçu d’elle et de Karan. Karan a republié l’histoire et ajouté une jolie légende. (À lire aussi : Karan Johar remercie le chanteur pakistanais d’avoir recréé Tauba Tauba ; Karan Aujla dit : « Oncle na karo s’il te plaît ») Vasan Bala a récemment déclaré que Karan Johar et Alia Bhatt le soutiendraient toujours,

Karan Johar dit qu’il soutient toujours Vasan Bala

Alia avait partagé un article de The Indian Express exhortant Karan Johar à soutenir Vasan Bala. Tout en le partageant sur son histoire Instagram, Vasan a sous-titré son message comme suit : « Ils me soutiennent, kujj na howe. Ye sab ho jaawe quoi qu’il arrive (Rien ne se passera car ils me soutiennent. Même si quelque chose arrive, quoi qu’il arrive) @karanjohar @aliaabhatt. Il a ajouté les paroles inspirées du morceau Tenu Sang Rakhna de Jigra sur son histoire Instagram. Karan a partagé l’histoire et l’a sous-titrée comme suit: « Toujours et pour toujours (émoticônes de cœur). »

Karan Johar a assuré qu’il soutiendrait toujours le cinéaste Vasan Bala.

Divya Khosla Kumar riposte à Karan Johar

Récemment, Divya Khosla Kumar a partagé la photo d’un théâtre vide sur son histoire Instagram et a accusé Alia et Karan d’avoir gonflé les chiffres du box-office de Jigra. Ses affirmations ont été suivies par une histoire énigmatique sur Instagram de Karan, qui disait : « Le silence est le meilleur discours que vous puissiez jamais donner à des imbéciles. » Tout en réagissant à la même chose, Divya, dans une interview avec HT City, a déclaré : « Est-il juste de traiter une femme d’imbécile pour avoir signalé des pratiques contraires à l’éthique ? Si cela m’arrive, qu’en est-il des nouveaux venus dans l’industrie ? Personne n’est roi ici et je ne serai pas traité comme un sujet.

À propos de Jigra

Dans Jigra, Alia incarne une jeune femme, Satya Anand, qui lutte pour sauver son frère Ankur Anand, qui est torturé alors qu’il est emprisonné dans une prison étrangère. Satya s’engage à faire sortir Ankur de la prison après sa condamnation à mort.

Jigra met en vedette Vedang Raina dans le rôle du frère d’Alia. Le thriller d’action est réalisé par Vasan Bala et met également en vedette Manoj Pahwa, Rahul Ravindran et d’autres dans des rôles cruciaux. Le film est coproduit par Eternal Sunshine Productions d’Alia et Dharma Productions de Karan Johar.

Jigra a jusqu’à présent gagné ₹19,85 crore après sa collecte ₹ 1,60 crore le cinquième jour de sa sortie, signalé par Sacnilk. Le film est sorti le 11 octobre dans le monde entier.