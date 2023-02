Karan Johar dit que son “meilleur ami” Aditya Chopra a “un visage”, lui demande s’il peut partager leurs photos

La série documentaire The Romantics, célébrant l’héritage de Yash Chopra et Yash Raj Films dans l’histoire du cinéma indien, est sortie le mardi 14 février, à l’occasion de la Saint-Valentin. Répartie sur quatre épisodes, la série montre 35 personnalités du cinéma hindi partageant leurs réflexions sur le cinéaste légendaire décédé et le YRF. Ceux-ci incluent Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Rani Mukerji, Juhi Chawla, Hrithik Roshan, Salman Khan, Anupam Kher, Kajol, Abhishek Bachchan, Ranveer Singh, Karan Johar, Uday Chopra, Pamela Chopra et l’homme énigmatique Aditya Chopra. aussi dans sa première interview devant la caméra.

Après avoir regardé en rafale The Romantics, Karan Johar a écrit une note émouvante sur Instagram dans laquelle il appelait Yash Chopra “un pilier de croyance et de conviction” et YRF son “alma mater”, qui commençait par “Binged a regardé #theromantics sur @netflix_in par @smritimundhra pour mon alma mater @yrf”.

Il a en outre salué la vision du réalisateur décédé et a déclaré que la “bonne conviction à l’ancienne” avait disparu de l’industrie cinématographique hindi. “J’ai réalisé que la pureté, l’innocence et la conviction que nous avions tous collectivement étaient tellement perdues aujourd’hui pour la plupart d’entre nous. Yash Chopra n’est pas seulement une légende de la romance, un connaisseur de la mousseline, de la musique et de la beauté, un maestro des comédies musicales, il était aussi un pilier de croyance et de conviction. Reste-t-il une conviction aujourd’hui ? Nous sommes accablés par les commentaires des médias, les analyses d’ouverture du box-office, les moteurs de recherche (tous probablement pertinents pour la technologie et l’époque), mais où la bonne conviction à l’ancienne a-t-elle disparu ? “Le documentaire romantique nous rappelle le passé qui semblait si organique et sincère. Ça me donne envie de retourner dans cette zone du cinéma”, a-t-il écrit.

Karan a en outre déclaré qu’il avait appris tout ce qu’il savait dans les couloirs de YRF et qu’il se sentait profondément inspiré par leur voyage, alors qu’il poursuivait : « Je suis tellement profondément inspiré par l’histoire de YRF, son origine et son parcours. Ayant appris tout ce que je sais de les couloirs du studio, je suis béni et regarder The Romantics m’a rendu si conscient de mes forces et de mes échecs. Merci @smritimundhra d’avoir tissé un récit à partir des archives et d’avoir fait passer un public à travers les nombreux battements émotionnels à travers le 4 épisodes, juste génial !”.





Aditya Chopra a été une personne extrêmement privée dans sa vie personnelle et The Romantics le présente pour parler de sa passion pour le cinéma. Partageant ses réflexions sur son lien avec Aditya, Karan a conclu son message et a écrit : “Et enfin, mon meilleur ami a un visage et à quel point il était magnifiquement articulé !!! Adi signifie que je peux publier toutes les images que nous avons partagées au cours des décennies qui tu as menacé de ne jamais me parler si je m’éteins ? #justasking #loveyouAdi félicitations à mon plus cher ami @udayc (Uday Chopra) pour avoir été une telle force derrière tout ça.”

Réalisé par le cinéaste indo-américain nominé aux Oscars Smriti Mundhra et produit par YRF Entertainment, The Romantics est diffusé sur Netflix.

