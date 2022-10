Karan Johar désactive Twitter après le tweet “Au revoir”, les fans répondent avec des mèmes

Le cinéaste Karan Johar a officiellement quitté Twitter et, comme toute autre chose, les internautes ont également beaucoup à dire à ce sujet. KJo est allé sur Twitter et a annoncé qu’il quittait la plate-forme. Cependant, on ne sait toujours pas ce qui a motivé sa décision de démissionner. Le cinéaste a mentionné qu’il “fait de la place aux énergies positives” et que quitter la plate-forme de médias sociaux n’est qu’une des nombreuses mesures qu’il prend.

Alors que quelques mèmes partagés après la nouvelle, il y avait des gens qui s’inquiétaient de sa promesse d’annoncer Rocky aur Rani ki Prem Kahani. “Vous aviez dit que vous annonceriez la sortie de Rocky Aur Rani dans deux semaines, qu’est-il arrivé à cela?” a écrit un utilisateur de Twitter. Voici quelques réactions :

tu avais dit que tu annoncerais la sortie de rocky aur rani dans deux semaines qu’est ce qui s’est passé ? pic.twitter.com/Ih8MjVNvHS – foin (@shiqayat) 10 octobre 2022

Concentrez-vous sur votre santé mentale et Brahmastra partie 2. Bonne chance. Envoi de positivité. — ♬ Himani ♬ (@iamhimanisrk) 10 octobre 2022

Bon débarras!! Faites de la place pour des énergies plus positives à Bollywood également. Vous savez ce qu’il faut faire. – Varsha (@Varrsha2) 10 octobre 2022

Mein yu Gaya aur yu Aya pic.twitter.com/Dmbx4BzSed — Potliwalebaba (@Potliwallebaba) 10 octobre 2022

Vous ne nous manquerez pas — | סאוראב |サウラブ (@SaBhZSayZ) 10 octobre 2022

Karan était l’une des personnalités du cinéma les plus actives sur Twitter. Le cinéaste interagissait souvent avec les fans et donnait également des réponses appropriées aux trolls. Le mois dernier, il a été vu en train de défendre Brahmastra lorsqu’un téléspectateur a demandé comment l’emplacement de l’ashram secret était présent sur Google Maps.

“Dites-moi comment cet Ashram est secret et l’adresse de l’ashram est sur Google Maps ? Pour cette logique, le film a gagné 300 crore ? C’est ça la créativité indienne ? avait déclaré l’utilisateur de Twitter, faisant référence à une scène du film où Ranbir Kapoor et Alia Bhatt tentent de trouver un ashram caché abritant Brahmansh, une société secrète, avec l’aide de Google Maps.

Karan Johar, qui a produit le film, a répondu : « Le gourou vit comme n’importe quelle autre personne dans le monde réel… personne ne sait qu’il est le chef des Brahmansh ! Qu’il est la maison des Astra… donc son adresse avec son nom dans le monde réel est bien sûr sur Google maps !

Pendant ce temps, Karan continue de rester actif sur Instagram.

