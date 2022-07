Karan Johar “compare” l’éducation de Sara Ali Khan à celle de Janhvi Kapoor sur Twitter

Koffee With Karan saison 7 a vu Sara Ali Khan et Janhvi Kapoor faire des révélations majeures sur leur vie, à commencer par la façon dont ils se sont liés à ce à quoi ressemble leur vie amoureuse. Sara avait fait le buzz lorsqu’elle avait parlé de vouloir sortir avec Kartik Aaryan, et il s’est avéré qu’elle avait fini par sortir avec lui. Sara et Janhvi ont également révélé qu’ils étaient sortis avec une paire de frères et sœurs. Le duo a parlé de leur amitié et de la façon dont elle a grandi pendant leur voyage à Kedarnath. Tout allait bien, jusqu’à ce que certains utilisateurs de Twitter découvrent que certaines des remarques de Karan Johar envers Sara étaient désobligeantes.

Karan a parlé de “l’éducation” de Sara, expliquant comment Janhvi avait été élevée comme une “princesse” chez elle et que Sara n’avait pas grandi avec une “ambiance de papa protecteur”. Ces questions ont été jugées intrusives par certaines personnes sur Internet, qui ont également déclaré que Karan semblait favoriser Janhvi.

il a commencé par un “tu te rends compte et elle a été élevée comme une princesse pendant que toi” sara est passée de changer de sujet, mais cet homme de merde est juste fier de la façon dont sara a géré cela. @karanjohar reste un peu de sensibilité la prochaine fois#SaraAliKhan #KoffeeWithKaran7 pic.twitter.com/8BaCpG9dA5 – tessa (@swagpataudi) 15 juillet 2022

Sara : gagne le tir rapide et le quiz

Karan: embrasse Janhvi et dit qu’il lui donnera beaucoup de beaux films LOL, au moins, ne le rendez pas évident, vous choisissez des enfants nepo pour imposer à tout le monde karan — (@mummykasam) 14 juillet 2022

Le parti pris de karan Johar envers janhvi par rapport à Sara est époustouflant et tellement évident. Regardez comment il a sapé Sara. Janhvi est le prochain Alia pour karan. Il la bousculera et la louera à mort. #SaraAliKhan #JanhviKapoor #KaranJohar #kjo #KoffeeWithKaran – Maha (@MahaAliRehman) 14 juillet 2022

Je ne savais pas que je commencerais à aimer Sara Ali Khan jusqu’à ce que je voie cet épisode et Karen étant une brute discrète envers Sara et soutenant son aspirant Alia Janhvi Jenner.

Tbf par tous les moyens, Sara Ali Khan >>> Janhvi wannabe Jenner maintenant.#KoffeeWithKaran #KoffeeWithKaran7 #SaraAliKhan – attraversiamo (@ Walede16) 14 juillet 2022

karan étant karan tbh, janhvi et sara s’entendent vraiment bien, mais j’ai l’impression que karan a tout gâché. Cela a commencé comme un épisode tellement amusant et s’est terminé par la comparaison de la vie de deux bons amis.#SaraAliKhan #JanhviKapoor #KoffeewithKaranSeason7 pic.twitter.com/eHrfBaPzuf — anayaaa (@anayahahah) 14 juillet 2022

Karan a vraiment appelé janhvi une princesse et a ensuite demandé à sara comment elle se sentait sans avoir de père protecteur avec toute sa poitrine ??????? C’était tellement foutu. De toute façon mes filles méritaient mieux #KoffeewithKaranSeason7 – M. (@cinphilist) 15 juillet 2022

Eh bien, le jury est sorti sur le deuxième épisode de Koffee With Karan. Qu’est-ce que tu penses?

