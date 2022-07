Karan Johar chante la chanson de Brahmastra Kesariya, ses enfants Roohi, la réaction épique de Yash gagne Internet

Dimanche soir, KJo a publié une vidéo sur son compte Instagram officiel dans laquelle on pouvait le voir passer du temps avec ses enfants, Yash et Roohi. Les enfants ont interrompu Karan alors qu’il chantait Kesariya et lui ont demandé de ne pas gâcher la chanson au début de la vidéo. “Tu gâches la chanson”, c’est très nouveau”, s’est exclamé Roohi alors que Yash criait “stop” de la manière la plus mignonne possible. Les enfants ont arrêté le cinéaste et ont commencé à faire des sons forts quand il a indiqué qu’il essaierait de chanter la chanson une dernière fois. temps.

Karan a partagé la vidéo : “Mes tentatives ont rencontré une réponse très répréhensible ! Ne manquez pas non plus le dernier sauvage que j’ai dû écouter… #kesariya #roohiyashjohar.”





Le cinéaste Karan Johar est un fier parent des jumeaux Roohi et Yash. L’hôte de Koffee With Karan a accueilli les jumeaux par maternité de substitution en 2017. Il a décidé d’avoir une famille élargie, car il sentait qu’il y avait un vide dans sa vie, qui ne pouvait être comblé que par des enfants. En plus d’être un réalisateur-producteur de talent, Johar est également un père adoré et un père de famille dévoué. En tant que parent célibataire, Karan a partagé son point de vue sur la parentalité.

En parlant à Bollywood Bubble, Karan a ajouté que les gens l’avaient conseillé avant de devenir père. “Je pense qu’ils ont tous pensé que c’était peut-être trop difficile à gérer pour moi, compte tenu de mon emploi du temps. Je ne pense pas qu’ils le disaient pour des raisons sociales.” Johar a poursuivi: “Mais … je savais juste que j’étais prêt à être parent. Je savais juste que j’étais prêt à donner un morceau de mon cœur. Et c’est ce que j’ai fait avec mes deux enfants. Je pense qu’un grand un morceau de mon cœur est en eux, et un gros morceau de mon cœur est ma mère.” Johar a l’impression que ce quotient amoureux est maintenant parfaitement équilibré. Le réalisateur de My Name Is Khan a ensuite été interrogé s’il décidait de devenir parent en raison de l’absence d’un partenaire. Johar a ajouté : “Vous saurez que vous voulez être parent lorsque vous serez émotionnellement prêt. Les deux ne sont pas du tout liés. Ce n’est pas que simple zindagi mein pyaar nahi hai toh main bache le aaunga.”