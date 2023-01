Karan Johar avec Yash-Roohi et d’autres à la fête d’anniversaire de Prithvi Ambani

La deuxième fête d’anniversaire du fils d’Akash Ambani, Prithvi, a eu lieu à Mumbai hier soir. Il a été suivi par Karan Johar et ses enfants Yash et Roohi, cinéaste Ayan Mukerji. La liste des invités comprenait également Natasa Stankovic, Krunal Pandya et sa femme Pankhuri. Karan Johar a été photographié arrivant sur les lieux avec les enfants Yash et Roohi avec des cadeaux à la main. La fête sur le thème des merveilles hivernales a également été suivie par Natasa Stankovic et son fils Agastya. Brahmastra le réalisateur Ayan Mukerji a également été photographié à la fête.

Karan Johar photographié avec les enfants Yash et Roohi.

Ayan Mukerji à la fête.

Natasa Stankovic à la fête.

Les hôtes Mukesh Ambani et son fils Akash Ambani ont cliqué à la fête.

Karan Johar a accueilli Yash et Roohi par maternité de substitution en 2017. Le cinéaste a également lancé un livre d’images pour enfants intitulé Les grandes pensées de Little Luvqui a été inspiré par ses expériences en tant que parent célibataire.

Côté travail, Karan Johar va bientôt réaliser un film d’action. Il dirige également Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, avec Alia Bhatt et Ranveer Singh dans les rôles principaux. Il a également été vu jugeant l’émission de téléréalité de danse Jhalak Dikhla Jaa 10. Dharma Productions de Karan Johar a un tas de films à venir, y compris Yodha, entre autres. Les versions récentes incluent Cruche Jugg Jeeyo, Govinda Naam Mera, Liger, Brahmastra.

Karan Johar est surtout connu pour avoir réalisé des films comme Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham…, Kabhi Alvida Naa Kehna, pour n’en nommer que quelques-uns. On le voit souvent juger des émissions de téléréalité. Karan Johar revient à la réalisation après de nombreuses années avec le film. Son dernier projet de réalisateur était Ae Dil Hai Mushkil, avec Anushka Sharma et Ranbir Kapoor. Le film est sorti en 2016.